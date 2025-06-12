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嘉中錄取國立頂大人數再突破 AI時代「棄醫讀電機系」增加

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
申請入學放榜，嘉中高三畢業生錄取國立頂大人數再突破，成績亮眼。圖／嘉中提供
申請入學放榜，嘉中高三畢業生錄取國立頂大人數再突破，成績亮眼。圖／嘉中提供

大學申請入學放榜，國立@@@嘉義高中@@@統計，透過甄選入學，含繁星推薦、申請入學、特殊選才及獨立招生，已有329人錄取大學校系，其中醫學系、牙醫系錄取15人，錄取台大19人、清大6人、陽明交大13人、成大15人、政大5人，台清陽交成政等頂大58人。

醫學、牙醫學系人數衝上15人，6人上台大電機，頂大台清交成電機上看17人。甄選入學嘉中學子表現優秀，醫牙學系再創佳績，計15人上榜，包含台大醫學系2位、陽明醫學系2位、成大醫學系1位。

普通班同學表現更亮眼，多位同學不乏當初國中會考以2A、3A進嘉中就讀，分別錄取國立頂大台大、清大、陽明交大、成大、政大等相關科系。

「電機、資訊工程」等半導體產業科技熱門學系，在黃仁勳效應下，成為學生選擇目標，錄取困難度提昇。6名學生錄取台大電機，在「電機、資訊工程」等IT產業科技學系人數，共53人，其中台清陽交成等4所頂大共18人，國立學校電機資工科系32人。

校長陳元泰說，甄選入學成績亮眼，歸功於學生全力以赴、教師悉心指導、行政團隊合作及家長支持。嘉中說，錄取台大醫學系及電機系合計8人，醫學系2人：李定玨、葉家余；電機系6人：吳俊緯、賴柏叡、、蔡冠賢、何承祐、劉定謙、余柏翰，多位錄取台大電機系也錄取醫學系。

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