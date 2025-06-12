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繁星放榜表現亮眼！斗六高中6人醫學系 7成錄取國立大學

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
繁星今天放榜，斗六高中6人考上醫學系，7成錄取國立大學，成績亮眼。記者蔡維斌／翻攝
繁星今天放榜，斗六高中6人考上醫學系，7成錄取國立大學，成績亮眼。記者蔡維斌／翻攝

大學繁星及個人申請今天正式放榜，雲林縣斗六高中表現優異，在醫學、中醫學系類揮出全疊打，錄取國立以上大學的人數比例更高達7成以上，師生家長同賀。

這次錄取醫學系和中醫系學生共有8人，包括王博彥錄取成功大學醫學系，其餘7人姓名不願曝光，也分別錄取陽明交通大學醫學系丶高雄醫學大學牙醫學系丶中國醫學大學醫學系丶中山醫學大學醫學系丶輔仁大學醫學系丶中國醫藥大學中醫學系等。

其中，陳姓學生也拿下學測最高的60級分，成功上榜中國醫藥大學中醫學系，王博彥則更同時考上4所醫學系，最終選擇成功大學醫學系就讀。

除了醫學系和中醫、牙醫系，考上台大、清華、陽明交通、成大、政大、中央等頂尖國立大學以上的錄取人數，也比過去成長30%，成績亮眼。

雲林 陽明交通大學 醫學系 繁星 申請入學 成功大學 中山醫學大學

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