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繁星落榜不放棄 桃園新住民之子逆轉錄取政大

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
南崁高中學生詹浩夆錄取政大東南亞語言與文化學士學位學程，感謝師長一路支持，逆風中堅持夢想。圖／校方提供
南崁高中學生詹浩夆錄取政大東南亞語言與文化學士學位學程，感謝師長一路支持，逆風中堅持夢想。圖／校方提供

大學申請入學今放榜，桃園市立南崁高中語文專長班學生詹浩夆成功錄取國立政治大學東南亞語言與文化學士學位學程。他雖來自清寒家庭，母親是越南新住民，曾在繁星推薦中失利，卻未退縮，靠著堅定的意志與持續的努力，最終逆轉人生，實現夢想。

詹浩夆表示，自己很早就明白，唯有靠自己才能改變命運，3年來他把握每一個學習與成長的機會，高一時創作英文故事書並至小學分享，高二參與國際交流，接待外籍交換生、與國外筆友互動，高三主動深入經濟與社會議題，逐步找到自己的方向。他說語言讓世界連結，未來希望能結合商管知識與文化專長，投身台灣與東南亞的交流合作，為家鄉、為母親的國度盡一份心力。

雖在繁星落榜時一度感到沮喪，但詹浩夆沒有選擇放棄。他坦言，那段時間內心充滿迷惘，但很快重新振作，整理資料、練習口試、調整備審內容，一步步朝著理想目標邁進，他特別感謝班級導師張捷及各科師長們的支持與陪伴，在他最低潮的時候給予明確的方向與無私的鼓勵，讓他重拾信心、堅定前行。

詹浩夆表示，選擇申請政治大學的東南亞語言與文化學程，除了源自對語言學習的熱情，也是一種對家庭背景的認同與延續。未來希望能加修商管相關學程，拓展更多發展的可能，對他而言，申請上政大不只是結果，更是證明自己能夠靠努力走出一條屬於自己的路，他將帶著這段歷程，勇敢迎向下一段人生旅程。

南崁高中校長陳家祥表示，南崁高中總計328人申請、201人上榜，尚不包括申請四技校院及獨招的部分，錄取率達6成1，優於全國錄取率。詹浩夆的表現不僅是個人的榮耀，也代表南高的教育精神，無論來自什麼背景，只要願意努力、善用資源、堅持信念，就能成就非凡。

越南 語言 繁星 申請入學 桃園 東南亞 新住民 政治大學 政大

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