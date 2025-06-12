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大學個申放榜！台南女中23人上台大 22人錄取醫學系
大學個人申請今天放榜，台南女中錄取頂尖大學179人，其中醫學科系22人，校方表示，加上其他升學管道共錄取365人，尚有4成多學生要拚分科測驗，期待尚在為分科測驗打拼的學生，堅持到最後，在7月11、12日分科測驗考試中取得更優異的表現。
台南女中表示，今天大學個人申請統一分發放榜，該校錄取台大23人，成大47人，清大25人，陽明交大18人，政大15人，醫學科系(含醫學系、牙醫系、中醫系) 22人，錄取頂尖大學共179人，占49.04%。
校長洪慶在感謝全體教師這3年來的努力，以及在各種升學管道下積極協助學生做好各種應試準備，讓學生獲得相當好的成績。今年應屆畢業生有646人，目前包含繁星推薦、特殊選材等升學管道已知錄取365人，期待尚在為分科測驗打拼的學生，堅持到最後，有更好的成績表現。
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