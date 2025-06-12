中一中3生錄取日本京大、台大 他免學費還有生活費可領

大學申請入學今放榜，台中一中學生賴定均，錄取日本京都大學法學部，可領學校全額學費獎學金，每月並有12萬日圓生活費補貼。台中一中涂景睿則錄取台大資管系；台中一中劉彥緯錄取台大醫學系，希望未來可成為一名外科醫師。

賴定均高中三年參與了數場國際交流活動，其中多數與日本學生進行互動，讓他對日本文化產生濃厚興趣，也萌生前往日本留學的想法。

賴定均申請「京都大學iUP計畫」，是該校專為國際學生設計的國際學位課程，台灣學生可憑學測成績與英檢證明申請不同科系，入學時不要求具備日文能力，並提供全額學費獎學金及每月12萬日圓生活費補貼。

賴定均表示，自己日文雖然沒很流利，但相信自己在海外可以克服語言與文化的隔閡學習，希望在入學前能持續強化自己的英、日文能力，順利融入日本生活與課程環境，豐富自己的國際視野與社交經驗。

台中一中涂景睿的父親是水果攤販，經常需要處理大量訂貨資料，但訂單多數採手寫，讓他開始思考如何透過科技提升營運效率，也讓他對資管系產生興趣，最終如願錄取台大資管系。

徐景睿高中三年沒有補習，他說，上課認真很重要，「什麼時間做什麼事情」，除了複習，也會透過打球，適時放鬆壓力，紓解壓力，可讓讀書更又效率。

台中一中劉彥緯錄取台大醫學系，他說，高中曾參加醫療志工，助人很快樂，加上祖父曾確診新冠肺炎與流感，但家中人無醫學背景，難以給予建議，讓他更確定要往醫科走，未來想往神經外科或心臟外科發展。

劉彥緯分享讀書秘訣，他說，睡眠很重要，他每日11時睡覺，早上6時起來，有充足睡眠，才可專心聽講。他也說，「第一次學習最重要」，認真聽課，後續再複習，可讓學習更有成效。

台中一中今年共680名學生參加申請入學，386人錄取，錄取率57%，其中台大錄取84人。台中女中今年共458名學生參加申請入學，253人錄取，錄取率55%。 台中一中劉彥緯錄取台大醫學系，希望未來可成為一名外科醫師。記者余采瀅／攝影 台中一中涂景睿則錄取台大資管系。記者余采瀅／攝影

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