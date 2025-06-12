大學申請入學放榜 亞大25科系分發率達100％

大學申請入學放榜，亞洲大學招生名額使用率達92.44％，在全台招收1千名以上的公私大中排名第3，其中更有25個科系招生百分百。校長蔡進發說，該校是全台最年輕大學，連續11年獲得「世界最佳大學」肯定，培育學生著重兼具軟實力、專業力的跨領域AI人才，不論國際風向如何改變，學生都能掌握世界趨勢，畢業後順利銜接職場。

根據大學甄選入選委員會統計，今年的招生名額使用率為83.88％，招生名額在1千人至2千人大學有13所，亞大獲核准招生1468名，獲分發1357名，招生名額使用率達92.44％，相較去年的分發率88.22%，招生名額增多且分發率提高。在全18所招生千人以上的大學中排名第3。

蔡進發說，這其中，亞大有25個科系分發率達100％，包括醫健學院的視光、職能治療、物理治療等科系，以及資電學院的資工人工智慧與機器人組和半導體資訊組、生醫、資傳等。

其他像是幼教系、時尚系，護理系的國際護理、智慧護理、臨床照護組也都滿招。在教育部鼓勵學生先就業再讀書的「青年儲蓄方案」，心理系也錄取1名學生。這和該校培育學生的跨域能力、國考通過率高，以及建構優質環境都極為相關。

他說，在科技驅動、永續發展與國際接軌的趨勢下，亞大積極布局人工智慧領域，全力打造AI人才培育基地，並結合智慧醫療與大健康產業需求，致力培養跨領域菁英人才。亞大第2家附屬醫院、長照、生技、公托園區會在明年11月開幕，可創造2千個工作機會，學生畢業就能高薪就業。

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