申請入學放榜！武陵學霸進台大電機 靠1奇招克服緊張

大學申請入學今天放榜，桃園市武陵高中347位學生上榜創佳績，今年學生不僅學業表現優異，更展現創意備考方式，像是有人為克服考試緊張，獨創播放「考試聲」練習法成功進入台大電機系，另有魔術方塊高手、奧林匹亞競賽選手等人才，個自展現多元才華。

錄取台大醫學系的詹以安高二時立定志向，因為醫學系需要好成績，他上課都會好好聽講、做筆記、寫題目找盲點，即使課業繁重，仍維持一周3到4次桌球運動，最終以學測59級分成績錄取，未來希望在高競爭環境中繼續有好表現，拿書卷獎證明自己。

錄取陽明醫學系的黃喬歆學測58級分，她的讀書秘訣是「上課當下就理解，回家大量刷題目找到不足」，並嚴格控制作息，每晚讀到11點準時睡覺，假日還與父母一起爬山運動。她曾參加桃園市科展、辦過科學營隊，還到中央大學修微積分，未來除臨床醫學，更希望投入研究領域。

錄取陽明牙醫系的周宇婕提到，自己高一時還在猶豫要拚醫學系還是牙醫系，參加陽明營隊後，她發現自己更喜歡動手做；儘管放棄醫學系，違背一些家人的期望，她仍選擇「豪賭」從事自己喜歡的職業，未來有機會也想到偏鄉服務。

錄取台大電機系的梁勝宥認為電機系課程「在現實中能實質幫助到自己和社會」，特別的是，他為克服考試緊張，從高二開始練習時會播放「考試聲」模擬考場感覺，讓真正考試時能用練習的態度面對。同樣錄取台大電機的胡睿宸喜歡寫程式，但考量AI發展，可能未來會取代軟體工程師，選擇電機系發展可以更多元。

錄取台大資工的王加葉學測59級分，他6秒就能解開魔術方塊。一樣錄取台大資工的白同學學測6科90級分，寡言的她喜歡數學和電腦，雖然平常花很多時間在電動和手機，但還是會到學校練習考題。

錄取台大法律系司法組的陳亮妤考58級分，她強調「認真唸書跟休閒要平衡」，課餘之外也喜歡打羽球和聽歷史podcast。

科學班的朱得維透過奧林匹亞競賽成績薦送入學。他曾參加台大物理營，最近讀有機化學還被媽媽笑說「怎麼讀到笑」，除了拚課業，他體育表現也亮眼，曾在市長盃定向越野競速比賽高中組獲得第二名。錄取北醫醫學系的邱唯恆則是排球隊長，他因飽受運動傷害所苦，未來想從事運動醫學專業，幫助更多類似處境的人。

校方表示，武陵高中今年有2人錄取台大醫學系、6位學生進入台大電機系，全校錄取醫學系、台大、清大、陽明交大、成大、政大等共216人。校長林煥周表示，師長對於學生升學佳績同表慶賀，也期待7月分科測驗能繼續有好表現。

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