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大學個人申請放榜 台東女中成績亮眼

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
大學個人申請放榜，國立台東女中成績亮眼，其中（由左至右）徐善甯同學路女台大歷史學系；廖奕甯錄取台大政治學系國際關係組；李聿巧同學錄取台北醫學大學牙醫學系，多益990滿分。圖／台東女中提供
大學個人申請放榜，國立台東女中成績亮眼，其中（由左至右）徐善甯同學路女台大歷史學系；廖奕甯錄取台大政治學系國際關係組；李聿巧同學錄取台北醫學大學牙醫學系，多益990滿分。圖／台東女中提供

大學個人申請放榜，國立台東女中大學個人申請入學第二階段登記志願人數共125人，有120人上榜。錄取公立大學者達38人，加上日前放榜的特殊選材、各校獨招、繁星推薦以及醫事人員養成計畫，截至目前共有66人錄取公立大學。

學校指出，這次放榜中錄取台大學2人，分別為徐善甯同學錄取歷史學系、廖奕甯同學錄取政治學系國際關係組；清交、成功、政大共12人。醫牙科系部分，李聿巧同學錄取台北醫學大學牙醫學系。醫學領域相關科系共有27人。

值得關注的是，今年選讀法律領域科系的人較以往為多，共有10位同學錄取法律系，至於美術班的表現，透過繁星推薦、個人申請、特殊選材等管道，全班共14人，全數上榜。

校長王垠表示，學校今年報考學測人數共281人，目前為止繁星錄取56人、個人申請錄取120人，加上其他管道，截至目前已有188人錄取大學；東女秉持同行致遠、親師生共學的理念，成就每一個孩子，更上一層樓。

醫學 科系 放榜

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