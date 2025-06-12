台南一中化奧金牌葛彥宏、呂家瑋上台大醫 「保持快樂後…挑戰更重要」

台南一中應屆畢業生葛彥宏、呂家瑋都是參加國際化學奧林匹亞競賽拿金牌，並上台大醫，葛彥宏分享，藉由競賽找興趣，但只要找到興趣，就努力去做，既然是做自己喜歡的事就無需在意得失，壓力自然減少。呂家瑋也分享，成績與競賽雖重要，但保持快樂後挑戰更重要。

學生呂家瑋去年獲得國際化學奧林匹亞金牌，今年再與同學賴楚元共同研究水生植物品萍在銅離子逆境下母葉與子葉之間的體內傳訊與物質分配機制，獲義大科國際科學展覽會金牌。雖然已獲保送通過台大醫第一階段篩選，仍參加學測，獲得五科滿級分，錄取台大醫學系。

呂家瑋說，仍會以平常心面對下一個學習階段，目前想要好好探索新的生活和未來。3年前，他以總成績第一名進入台南一中科學班，高中期間連獲多項國際重要科學首獎，並以科學班第一名成績拿到市長獎畢業，在同學眼中是神級的學霸。呂家瑋說，雖然成績跟競賽對自己都很重要，但在追求這些之前，他比較希望先跟好好調整自己的心態，和朋友相處的開心，然後保持快樂，再來挑戰。

葛彥宏在高二拿化奧金牌，也上台大醫，他說，上了高中才對化學產生濃厚的興趣，因為可做實驗探究，也讓自己更能專心投入，並在高二時確立目標。他表示，在國中就參加了很多競賽，並沒有對哪一科有特別興趣，而是透過競賽找興趣，在高二確定自己對化學有興趣，並且要參加化奧後，除了努力自學、蒐集大量資料閱讀，加上國家的培訓，以及面對心理壓力等障礙，老師和朋友的幫忙而能適時做心態調整，認為既然是做自己喜歡的事，就應是快樂，即使沒拿獎牌也無所謂，也體認到有壓力是正常，並非做討厭的事才會有壓力。

葛彥宏分享，高二時許多時間花在化奧準備上，三年級全心投入在課業，把高一、高二沒學好的找回來，感謝老師在旁默默關注他，在需要幫助時給予提點。能參加化奧是很棒的感受，找到興趣與成就，也開心能上台大醫，將持續找有興趣的事來做，未來會往學術研究方向前。 台南一中應屆畢業生呂家瑋拿化奧金牌，上台大醫學系。圖／呂家瑋提供

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