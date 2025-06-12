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台大資工、電機滿招 陽明交大電機甲組均3科滿級分

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
114升大學申請入學今天放榜，受資通訊產業暢旺影響，今年如台大電機、資工等均無缺額。記者潘俊宏／攝影
114升大學申請入學今天放榜，受資通訊產業暢旺影響，今年如台大電機、資工等均無缺額。記者潘俊宏／攝影

114升大學申請入學今天放榜，受資通訊產業暢旺影響，今年如台大電機、資工等均無缺額。陽明交大也表示，今年電機系甲組參採英、數Ａ、自然3科，錄取學生均為3科滿級分。

甄選會統計，今年申請入學19類學群中，名額使用率最高的學群為數理化學學群，名額使用率90.77%；其次則為工程學群，名額使用率90.67%；再者為地球環境學群，名額使用率89.19%，以及資訊學群使用率89.09%。

台大註冊組組長李宏森說，今年醫學、牙醫、電機、資工系都沒有缺額，也觀察到較特殊的狀況，台大校內預分發時，同時錄取醫學系和電機系的學生中，有一人選擇電機系。

陽明交大教務長陳永昇也表示，今年延續去年招生優勢，電機系甲組通過一階篩選的學生數均為3科滿級分，最終錄取生都有滿級分的好成績。此外，資通訊相關應用科系如材料，缺額也從前年的10人降至今年5人；應用化學系從前年缺14人降為4人。評估綜觀近年台灣半導體、AI應用潛力，加上電機資訊人才都是國際型人才，未來招生優勢應會再持續幾年。

整體而言，陳永昇說，陽明交大穩健進步，名額使用率92.26%，較清大、台大等來得高。缺額也從112學年缺140個，今年以減為81個，又值得一提的是，外文系也沒有缺額。

另外，得勝者文教升學輔導專家藍天予則表示，學生先前可能也有一併參加四技申請入學，且近年科大也辦得不錯，台科大、北科大等分數均高，甚至有與中字輩普通大學匹敵的實力，志在理工、電資的學生，仍有可能在最後階段選擇就業取向更高的科大。

但藍天予也說，近年二類組相關科系強勢，也讓想選一類組的學生面臨很大的家庭壓力，接獲不少學生洽詢，如想從大學一類組科系轉至二類組，甚至就讀一類組相關科系研究所，研議回頭重考藥學，評估招生好壞、學生就讀取向等，仍和整體產業發展息息相關。

陽明交大 科系 台大

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