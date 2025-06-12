文史法政校系缺額多 專家：與分科加考「數乙」有關

114學年度大學申請入學今天放榜，法政、外語、文史哲學群校系的缺額較多，專家分析，除了台灣產業發展的影響，也與今年分科測驗將首度加考「數乙」有關。

114學年度大學申請入學管道統一分發結果今天揭曉，66校共8196個缺額，名額使用率以法政學群71.17%最低，其次是外語、文史哲學，連台大法律系都有缺額，顯示學生對上述學群的選讀意願較低。

得勝者文教升學輔導專家藍天予今天接受中央社電訪分析，受到台灣產業發展趨勢、人力需求、薪資結構等因素影響，近年確實有觀察到許多學生原本是念一類組（文法商），讀到一半想轉到二、三類組（理工、生農）。甚至有已讀到一類組研究所的學生，決定重考藥學系的案例。

不過，藍天予也提到，申請入學統一分發結果的缺額因素很多，也可能與一類組校系「重複錄取」較嚴重有關，這是歷年來重複發生的問題，難以避免。

另外，今年7月的分科測驗首度加考「數乙」，藍天予表示，許多學生可能覺得申請入學結果還不夠理想，想再「多拚一點」，在分發入學管道（以分科測驗成績為主的）爭取更前面的校系。

社會組校系缺額多，但自然組校系也不用開心得太早。藍天予指出，近年科技大學電機、資訊校系的競爭力很強，加上地理交通因素，不少學生會被吸走。例如學生可能會選擇台灣科技大學、台北科技大學的電資科系，而放棄中央、中正、中山等普通大學。

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