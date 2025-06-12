快訊

流通商戰／零售業不斷在大陸受挫 超商雙雄苦撐突圍

日本Suica西瓜卡也有吉伊卡哇！6步驟抽虛擬卡面 網友傻眼：這也要抽選？

悲慘的沖繩戰役！慰靈被遺忘的台籍罹難者

台大申請入學173個缺額 政治系最多、醫牙電資均招滿

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
114學年升大學申請入學今公布分發結果，台大共有173個招生缺額。其中，缺額最多的是政治系，該系兩組加起來共22個缺額，再來是社工系、哲學系。圖／聯合報系資料照片
114學年升大學申請入學今公布分發結果，台大共有173個招生缺額。其中，缺額最多的是政治系，該系兩組加起來共22個缺額，再來是社工系、哲學系。圖／聯合報系資料照片

114學年升大學申請入學今公布分發結果，台大共有173個招生缺額。其中，缺額最多的是政治系，該系兩組加起來共22個缺額，再來是社工系、哲學系。今年台大醫牙電資科系都沒有缺額，且還有一人同時錄取醫學系和電機系，最後選了後者，算是觀察到比較特殊的狀況。

甄選會統計，今年申請入學招生整體名額使用率達到83.88%，共留下8196個缺額。其中，台大共173個缺額，台大註冊組組長李宏森表示，此階段招生名額有1803個，最後錄取1630個，缺額比去年少5個。文法商管的缺額約占173個的一半，理工占1/4、醫農也占1/4。

李宏森說，今年缺額最多的系為政治系，該系3個組中政治理論、公共行政兩組各有11個缺額，所以共22個缺額；再來是社工系有10個缺額，哲學系有9個缺額。

不過，李宏森說，政治系開放讓學生在選填時3組都選，和法律系一樣，因此分發時就會在系內分組「互打」，最終除了政治系兩組有缺外，法律系的法學組也有5個缺額、其他兩組未缺。

另外，去年缺額達11個的化工系今年缺額有4個，李宏森觀察，整體來看，工學相關科系缺額有下降。

李宏森說，今年醫學、牙醫、電機、資工系都沒有缺額，還觀察到一個比較特殊的狀況。在台大校內預分發時，發現在同時錄取醫學系和電機系的學生之中，有一人的選擇與其他人不同，最後選擇的是電機系。

李宏森表示，台大今年申請入學的二階報名率為74％，比去年略升1％，呼應甄選會今日公布的申請二階狀況，今年報名人數多一些、缺額少一點。

114學年升大學申請入學今公布分發結果，台大共有173個招生缺額。其中，缺額最多的是政治系，該系兩組加起來共22個缺額，再來是社工系、哲學系。圖／聯合報系資料照片
114學年升大學申請入學今公布分發結果，台大共有173個招生缺額。其中，缺額最多的是政治系，該系兩組加起來共22個缺額，再來是社工系、哲學系。圖／聯合報系資料照片

醫學 法律系 台大

延伸閱讀

影／大學申請入學公布分發結果 分發缺額近3年來最低

申請入學放榜／工程、數理、資訊學群名額使用率近9成 法政落至7成

「最佳辯士」74級高中生入學了？長庚大這樣回

申請入學放榜缺額8196「近3年新低」 台大仍留173個缺額

相關新聞

台大申請入學173個缺額 政治系最多、醫牙電資均招滿

114學年升大學申請入學今公布分發結果，台大共有173個招生缺額。其中，缺額最多的是政治系，該系兩組加起來共22個缺額，...

學習歷程造假高中生確定考分科 校方：全力提供協助

台中市一名私校高中生學測74級分，申請入學正取4校醫學系、備取1校醫學系，後來因為學習歷程檔案被發現有誤，已遭5校取消錄...

申請入學放榜缺額8196「近3年新低」 台大仍留173個缺額

114學年升大學申請入學今天公布分發結果，甄選會統計，今年4萬4025人獲得分發，分發率55.73%，整體名額使用率達到...

大學申請入學今天上午9時放榜 查榜步驟一次看

114學年升大學申請入學於今天公告統一分發結果，今天上午9時起考生可至大學甄選會網站（ https://www.cac....

申請入學放榜／工程、數理、資訊學群名額使用率近9成 法政落至7成

114學年升大學申請入學今天公布分發結果，甄選會統計，今年分發率55.73%，整體名額使用率達到83.88%，雖留下了8...

申請入學醫學系79個名額未招滿 長庚醫缺額28個最多

114學年升大學申請入學今天公告統一分發結果，11校醫學系提供586個名額，最後507人獲得分發，留下79個缺額，又今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。