台大申請入學173個缺額 政治系最多、醫牙電資均招滿

114學年升大學申請入學今公布分發結果，台大共有173個招生缺額。其中，缺額最多的是政治系，該系兩組加起來共22個缺額，再來是社工系、哲學系。今年台大醫牙電資科系都沒有缺額，且還有一人同時錄取醫學系和電機系，最後選了後者，算是觀察到比較特殊的狀況。

甄選會統計，今年申請入學招生整體名額使用率達到83.88%，共留下8196個缺額。其中，台大共173個缺額，台大註冊組組長李宏森表示，此階段招生名額有1803個，最後錄取1630個，缺額比去年少5個。文法商管的缺額約占173個的一半，理工占1/4、醫農也占1/4。

李宏森說，今年缺額最多的系為政治系，該系3個組中政治理論、公共行政兩組各有11個缺額，所以共22個缺額；再來是社工系有10個缺額，哲學系有9個缺額。

不過，李宏森說，政治系開放讓學生在選填時3組都選，和法律系一樣，因此分發時就會在系內分組「互打」，最終除了政治系兩組有缺外，法律系的法學組也有5個缺額、其他兩組未缺。

另外，去年缺額達11個的化工系今年缺額有4個，李宏森觀察，整體來看，工學相關科系缺額有下降。

李宏森說，今年醫學、牙醫、電機、資工系都沒有缺額，還觀察到一個比較特殊的狀況。在台大校內預分發時，發現在同時錄取醫學系和電機系的學生之中，有一人的選擇與其他人不同，最後選擇的是電機系。

李宏森表示，台大今年申請入學的二階報名率為74％，比去年略升1％，呼應甄選會今日公布的申請二階狀況，今年報名人數多一些、缺額少一點。 114學年升大學申請入學今公布分發結果，台大共有173個招生缺額。其中，缺額最多的是政治系，該系兩組加起來共22個缺額，再來是社工系、哲學系。圖／聯合報系資料照片

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