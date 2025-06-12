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申請入學放榜／工程、數理、資訊學群名額使用率近9成 法政落至7成

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
申請入學今天放榜，甄選會也統計，今年19類學群中，工程學群、數理化學學群名額使用率達九成最高，資訊學群也高達八成九。本報資料照片
申請入學今天放榜，甄選會也統計，今年19類學群中，工程學群、數理化學學群名額使用率達九成最高，資訊學群也高達八成九。本報資料照片

114學年升大學申請入學今天公布分發結果，甄選會統計，今年分發率55.73%，整體名額使用率達到83.88%，雖留下了8196個缺額但缺額數已是近三年新低。又大學甄選會也統計，今年19類學群中，工程學群、數理化學學群名額使用率達九成最高，資訊學群也高達八成九。

根據大學甄選會統計，今年申請入學19類學群中，名額使用率最高的學群為數理化學學群，名額使用率90.77%；其次則為工程學群，名額使用率90.67%；再者為地球環境學群，名額使用率89.19%，以及資訊學群使用率89.09%。

近年因人工智慧、半導體等產業領域熱絡，去年不少學測四科、三科滿級分學生「棄醫從理」，甄選會組長連昭雯分析，今年醫學系的報名人數確實略有下降，但過篩分數還是和往年差不多，真正對醫藥有興趣者，還是會願意選擇醫藥衛生學群科系

但連昭雯也指出，以今年為例，台成清交等頂尖大學電機工程系均為滿招，資工雖略有缺額，但基本上依舊熱門，相信近年產業趨勢仍對周邊校系招生有影響。

再者，今年如大眾傳播、外語學群、文史哲學群、教育學群、法政、管理學群名額使用率則多在七成左右，甄選會統計指出，大眾傳播學群名額使用率達到79.65%，外語和文史哲學群則在73%上下，法政學群則落到71.17%。

連昭雯也說，綜觀國內數所指標性大學，如今年台大法律系、台大政治系、政大法律系等都有留下缺額，確實跟國人過去法律系熱門的印象有些出入，也可見今年學生選擇文史法政相關科系的意願確實略低。

科系 法律系

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