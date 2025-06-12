申請入學醫學系79個名額未招滿 長庚醫缺額28個最多

114學年升大學申請入學今天公告統一分發結果，11校醫學系提供586個名額，最後507人獲得分發，留下79個缺額，又今年以長庚大學醫學系留下缺額28個為最多。

根據大學甄選會統計，今年申請入學4萬4025人獲分發，分發錄取率55.73%。若綜觀今年醫學系自費生，11所大學醫學系提供586個名額、吸引4830人報名，通過篩選人數1930人、分發507人，最終留下79個缺額。

醫學系自費管道中，長庚大學醫學系留下28個缺額、高雄醫學大學醫學系17個缺額、中山醫學大學醫學系也有12個缺額；公費生則有9校提供75個名額，最終留下6個缺額，成功大學醫學系留下3個缺額、台大醫學系也有2個、長庚大學醫學系則有1個。

大學甄選會組長連昭雯說，今年長庚大學醫學系缺額稍多，但整體醫學系缺額相較去年已有改善。分析醫學系缺額主要原因，評估還是學生可能同時錄取繁星推薦第八類醫牙學群，再者則是同時錄取多個醫學系，重複錄取後學生優先選擇就讀國立大學，才讓部分醫學系留下缺額。

另外，今天甄選會也公告繁星推薦「第八類學群錄取結果」，11校提供198個名額，633人報名、316人通過篩選，最終錄取198人，沒有留下缺額。

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