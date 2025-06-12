申請入學醫學系79個名額未招滿 長庚醫缺額28個最多
114學年升大學申請入學今天公告統一分發結果，11校醫學系提供586個名額，最後507人獲得分發，留下79個缺額，又今年以長庚大學醫學系留下缺額28個為最多。
根據大學甄選會統計，今年申請入學4萬4025人獲分發，分發錄取率55.73%。若綜觀今年醫學系自費生，11所大學醫學系提供586個名額、吸引4830人報名，通過篩選人數1930人、分發507人，最終留下79個缺額。
醫學系自費管道中，長庚大學醫學系留下28個缺額、高雄醫學大學醫學系17個缺額、中山醫學大學醫學系也有12個缺額；公費生則有9校提供75個名額，最終留下6個缺額，成功大學醫學系留下3個缺額、台大醫學系也有2個、長庚大學醫學系則有1個。
大學甄選會組長連昭雯說，今年長庚大學醫學系缺額稍多，但整體醫學系缺額相較去年已有改善。分析醫學系缺額主要原因，評估還是學生可能同時錄取繁星推薦第八類醫牙學群，再者則是同時錄取多個醫學系，重複錄取後學生優先選擇就讀國立大學，才讓部分醫學系留下缺額。
另外，今天甄選會也公告繁星推薦「第八類學群錄取結果」，11校提供198個名額，633人報名、316人通過篩選，最終錄取198人，沒有留下缺額。
▪ 國中會考成績揭曉 建中、北一女最低錄取分預估曝
▪ 會考成績出爐！分數普通該讀高中還高職？網選擇一面倒：可能性更多
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
▪ 逆轉！家長吵到畢典取消被罵翻 真相曝光後…網轉風向挺勇敢父
▪ 獨／「最佳辯士」畢業了！學習歷程不實高中生 現身畢業典禮
▪ 招不滿！私校備取也能放膽填 教授：經分發8、9成都會上榜
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言