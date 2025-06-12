「最佳辯士」74級高中生入學了？長庚大這樣回

台中有名學測74級分高中生個人申請入學獲陽明交大、北醫、中國醫及中山醫等4校醫學系正取，遭踢爆學習歷程檔案「最佳辯士」頭銜造假後全遭取消錄取資格，大學甄選委員會今公布個人申請入學分發結果，對此長庚大學說，提供個甄網址，不回應單一考生結果。

長庚大學秘書室今天上午對於媒體詢問放榜結果，仍然統一口徑表示，「本校不對外回應單一考生個人的甄選結果，甄選會已公告114學年申請入學統一分發結果，網址如下：https://www.cac.edu.tw/apply114/dispense.php

根據甄選會公告網址，查詢長庚大學醫學系名單中，錄取2名公費生及分發的26名學生中的學測應試號碼，經過比對並沒有楊同學的學測號碼，因此確定沒有錄取。 根據甄選會提供的名單，比對後並無符合楊同學的學測應試號碼。圖／擷取自大學甄選委員會網頁

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