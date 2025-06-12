學習歷程造假高中生確定考分科 校方：全力提供協助

台中市一名私校高中生學測74級分，申請入學正取4校醫學系、備取1校醫學系，後來因為學習歷程檔案被發現有誤，已遭5校取消錄取資格。據了解，該生已確定要考分科測驗；校方表示，將全力協助該生。

這名高中生正取陽明交大、中國醫、中山醫、台北醫等四校醫學系，另備取長庚大學醫學系。該生在學習歷程檔案中，提及曾獲得最佳辯士，他自行在社群媒體公布，遭質疑並未獲得最佳辯士，他後來坦承為單場最佳辯士，誤植資料並向外界道歉，陸續遭4校取消正取資格。

該生備取長庚大學醫學系，有網友日前發文「楊同學上了長庚」，再度引發討論。據了解，校方早已將審議結果告知該生，今日個人申請入學放榜，該生也未上榜。

據悉，該生已報考分科測驗，目前全力備考中。校方表示，該生目前情緒平穩，將持續積極關心孩子的心理狀況，並陪伴及全力提供協助。

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