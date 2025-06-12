74級分學霸備審資料涉造假 甄選會：該生不進入分發

日前1名中部地區的學測74級分學生因學習歷程檔案部分內容涉及不實，又該生今年申請入學獲得五校醫學系正、備取資格，大學甄選會今天表示，日前都有收到五校的來函以及教育部公函，「進入分發前，就取消了五個錄取校系。」學生不進入分發。

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