快訊

小朋友不要學！Switch 2卡帶苦味劑 實測「連舔8日」慘烈結果出爐

熱帶低壓恐穿台過！挾風雨威脅 氣象署曝成颱機率

校園濺血！台中私校爆學生「不服管教」 埋伏廁所亂棒痛毆老師

聽新聞
0:00 / 0:00

大學申請入學放榜 11校醫學系出現79個缺額

中央社／ 台北12日電
圖為放榜示意圖。圖／AI生成
圖為放榜示意圖。圖／AI生成

114學年大學申請入學統一分發結果今天公告，11校醫學系提供586個名額，最後分發507人，出現79個缺額，以長庚大學醫學系缺額28個最多。

大學甄選入學委員會今天公布114學年大學申請入學管道統一分發結果，一般生有5萬854個名額，7萬9001人報名，4萬4025人獲分發，分發錄取率55.73%。

在醫學系自費生方面，11校合計提供586個名額，4830人報名，1930人通過篩選，分發507人，有79個缺額，以長庚大學醫學系缺額28個、高雄醫學大學醫學系缺額17個、中山醫學大學醫學系缺額12個較多。

醫學系公費生部分，114學年有9校提供75個名額，1397人報名，259人通過篩選，69人獲分發，有6個缺額，成功大學醫學系有3個缺額、台大醫學系有2個缺額、長庚大學醫學系有1個缺額。

另外，大學甄選入學委員會也公布114學年繁星推薦醫學系錄取結果，有11校提供198個名額，633人報名，316人通過篩選，最後錄取198人，沒有缺額。

長庚 申請入學 中山醫學大學

延伸閱讀

申請入學放榜缺額8196「近3年新低」 台大仍留173個缺額

大學申請入學今天上午9時放榜 查榜步驟一次看

台南女中蔡汎銣錄取醫學系 平凡的美感素養卻是重要學習歷程檔案

正取4校全都落空！ 高中學習歷程涉不實 中國醫大今也取消錄取資格

相關新聞

學習歷程造假高中生確定考分科 校方：全力提供協助

台中市一名私校高中生學測74級分，申請入學正取4校醫學系、備取1校醫學系，後來因為學習歷程檔案被發現有誤，已遭5校取消錄...

申請入學放榜缺額8196「近3年新低」 台大仍留173個缺額

114學年升大學申請入學今天公布分發結果，甄選會統計，今年4萬4025人獲得分發，分發率55.73%，整體名額使用率達到...

申請入學醫學系79個名額未招滿 長庚醫缺額28個最多

114學年升大學申請入學今天公告統一分發結果，11校醫學系提供586個名額，最後507人獲得分發，留下79個缺額，又今年...

74級分學霸備審資料涉造假 甄選會：該生不進入分發

日前1名中部地區的學測74級分學生因學習歷程檔案部分內容涉及不實，又該生今年申請入學獲得五校醫學系正、備取資格，大學甄選會今天表示，日前都有收...

大學申請入學今天上午9時放榜 查榜步驟一次看

114學年升大學申請入學於今天公告統一分發結果，今天上午9時起考生可至大學甄選會網站（ https://www.cac....

申請入學放榜／工程、數理、資訊學群名額使用率近9成 法政落至7成

114學年升大學申請入學今天公布分發結果，甄選會統計，今年分發率55.73%，整體名額使用率達到83.88%，雖留下了8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。