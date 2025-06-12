大學申請入學放榜 11校醫學系出現79個缺額

114學年大學申請入學統一分發結果今天公告，11校醫學系提供586個名額，最後分發507人，出現79個缺額，以長庚大學醫學系缺額28個最多。

大學甄選入學委員會今天公布114學年大學申請入學管道統一分發結果，一般生有5萬854個名額，7萬9001人報名，4萬4025人獲分發，分發錄取率55.73%。

在醫學系自費生方面，11校合計提供586個名額，4830人報名，1930人通過篩選，分發507人，有79個缺額，以長庚大學醫學系缺額28個、高雄醫學大學醫學系缺額17個、中山醫學大學醫學系缺額12個較多。

醫學系公費生部分，114學年有9校提供75個名額，1397人報名，259人通過篩選，69人獲分發，有6個缺額，成功大學醫學系有3個缺額、台大醫學系有2個缺額、長庚大學醫學系有1個缺額。

另外，大學甄選入學委員會也公布114學年繁星推薦醫學系錄取結果，有11校提供198個名額，633人報名，316人通過篩選，最後錄取198人，沒有缺額。

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