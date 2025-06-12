申請入學放榜缺額8196「近3年新低」 台大仍留173個缺額

114學年升大學申請入學今天公布分發結果，甄選會統計，今年4萬4025人獲得分發，分發率55.73%，整體名額使用率達到83.88%。最終留下了8196個缺額，相較前年、去年缺額均達1.1萬，今年缺額數為近三年來最低。

大學甄選會統計，114學年度申請入學分發後總計4萬7300上網完成志願登記，最終4萬4025人獲得分發，其中有2萬2008人是以備取資格獲得分發。各大學提供的招生名額5萬4842個，最終留下招生缺額8196個，相較113學年度招生缺額1萬1671個，減少3475個。

甄選會統計也指出，今年頂尖大學仍有留下缺額，但如台大、陽明交大、清大等校申請入學名額使用率均達九成，台大留下173個缺額，陽明交大留下81個，清大則為109個；中字輩如中山、中央、中興，三者名額使用率均逾八成。

老牌私校同樣表現不俗，東吳、輔仁、淡江大學名額使用率也達八成；以理工見長者如中原、元智、逢甲、大同等私立學校，名額使用率更達九成之多。

甄選會表示，今年招生缺額數較去年減少原因除招生名額減少、報名人數增加外，考生就讀意願較高，完成志願序登記人數增加所致。

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