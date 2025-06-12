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大學申請入學今天上午9時放榜 查榜步驟一次看

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
升大學最大管道申請入學，今天上午9時起開放查榜。圖為今年大學學測。聯合報系資料照片
升大學最大管道申請入學，今天上午9時起開放查榜。圖為今年大學學測。聯合報系資料照片

114學年升大學申請入學於今天公告統一分發結果，今天上午9時起考生可至大學甄選會網站（ https://www.cac.edu.tw/apply114/index.php ），使用學測應試號碼和身分證字號直接至「分發結果查詢」處查詢，另外，各大學也會寄送分發結果予考生。

甄選會統計，114學年大學申請入學共計5萬4842個名額，各大學錄取名額合計12萬530個，4萬8885人有登記志願序資格，今天上午9時起公告統一分發結果。

錄取生如同時錄取多個校系，將依考生登記的志願序進行分發，如正取校系志願序於備取校系前，以正取校系為最優先志願分發；如備取校系志願序填於正取校系前，當備取校系有缺額時則會進行遞補；如遇備取名次相同，導致分發結果超過原招生名額時，將增額分發。

另外，若考生對分發結果有疑義，可於6月13日中午12時前申請複查，複查採取線上申請，以一次為限，考生可至甄選會網站點選「統一分發結果複查申請」並填妥申請複查相關資料，複查結果將於6月15上午9點起於甄選委員會網站開放查詢，不另以書面通知。

此外，今天放榜後錄取生即取得該校系入學資格，若考生還想參加分發入學或統測分發等招生管道，考生必須先放棄申請入學資格。

放棄入學資格申請時間為6月12日至6月15日，每日上午9點至下午9點，考生須至甄選會申請入學網站，進入「網路聲明放棄」後，點選「聲明放棄入學資格登錄」選項，輸入個人證號即完成網路聲明放棄入學資格作業。

網路 網站 申請入學

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