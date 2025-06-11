台南女中蔡汎銣錄取醫學系 平凡的美感素養卻是重要學習歷程檔案

台南市教育局與廣達文教基金會推動的廣達「游於藝」計畫已11年，藉此培養孩子的美感素養。其中培訓解說員是重要項目，6年前當小解說員並獲全國冠軍的蔡汎銣甫從台南女中畢業，並已錄取醫學系，今年學測作文也獲選為範文。她分享，這是重要的學習歷程檔案，除了更有勇氣與自信，也更具觀察力；因自己對藝術很有興趣，若有機會希望也能接觸藝術治療，幫助更多人。

今年台南的廣達「游於藝」巡迴展主題是「NIKI的心靈城堡」，共在16所高國中小巡迴演出，最後一站來到裕文國小，今天揭幕。億載國小是11年前這一巡迴展的首任盟主學校，且在廣達游藝獎中屢獲佳績，獲廣達文教基金會執行長徐繪珈頒贈典藏作品「米羅的奇幻小宇宙」。

進學國小校長李添旺分享，游於藝計畫很重要的項目是培訓解說員，基金會並舉辦解說員競賽，南市在競賽中都表現優異。其中開元國小學生分別在2019、2020年參加全國決賽獲得首獎，台南女中應屆畢業生蔡汎銣是2019年的解說員首獎，並獲出國奧大利參訪10天的獎勵，蔡汎銣也在參訪中，向我國駐奧地利大使及居民介紹游於藝展出的名畫和台灣文化，深獲稱許。回國後升上建興國中、考上台南女中，表現相當傑出，今年學測成績優異，已錄取2所私立大學醫學系正、備取，另，學測國寫第一大題獲大考中心選為佳作為範文。

李添旺說，當游於藝的解說員可不容易，必須在甄選後經過培訓，了解展出作品的內涵，能做貼切的解說；而解說員競賽更是競爭激烈，進入複賽後才能參加決賽，比賽時要對抽到的畫作即時解說，考驗理解力、應變力與藝術素養和事前的準備有否做足，能脫穎而出非常不易。

蔡汎銣的母親說，此一計畫對汎銣影響深遠，除了開拓國際視野，也更有勇氣和信心，願意接受挑戰。汎銣受訪時也分享，這一經驗是她很重要的學習歷程檔案，雖然國高中以學習為主，因對藝術有興趣，高二也參加相關社團。

而解說員的培訓與歷練，培養出細微觀察力，如可針對畫作中一細微特色做延伸式且更深入的介紹，這對她的寫作大有幫助，寫測作文被獲選佳作與此有關。因自己愛畫畫，也對藝術很有興趣，未來從醫後，有機會也會嘗試藝術醫療，幫助更多需要幫助的患者。因過去受助，也亟思回饋，7月5日要在全國賽當志工。

李添旺說游於藝看似無奇，卻是相當重要的美感素養活動，並打開孩子對多元藝術的視野。他擔任開元國小校長時大力推動，也和前後任總務主任鄭宇盛、陳豔如獲行政推手獎，並到法國餐訪藝術10天，從中獲得豐富養分並用於公開觀課教學上。 台南市教育局與廣達文教基金會推動的廣達「游於藝」計畫已11年，今年巡迴展最終站來到裕文國小，解說員向關廟國小校長呂志忠介紹圖畫內涵。記者鄭惠仁／攝影 台南市教育局與廣達文教基金會推動的廣達「游於藝」計畫已11年，今年巡迴展最終站來到裕文國小。記者鄭惠仁／攝影 台南市教育局與廣達文教基金會推動的廣達「游於藝」計畫已11年，今年巡迴展最終站來到裕文國小，解說員向教育局副局長王崑源介紹圖畫內涵。記者鄭惠仁／攝影 台南女中應屆畢業生蔡汎銣，6年前是「游於藝」計畫解說員，目前已錄取醫學系，學測作文還被大考中心選為佳作，公開讓人上網閱覽。記者鄭惠仁／攝影

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