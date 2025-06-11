復旦高中10人錄取醫學院亮眼 4學生每人上榜3校表現優

桃園市私立復旦高中今年大學申請成績亮眼，包括該校直升班學生連品彥、蔡沛儀、吳宥妍、張加勳在內10名學生通過二階錄取醫學院，校方肯定4 人跨科合和實作經驗表現優異，4人今天表示，學校強調學習與探究精神，幫助他們一路成長，感謝師長教導和陪伴，未來將所學回饋社會。

復旦高中表示，今年大學繁星推薦與個人申請入學成績成績優異，其中20人錄取台、清、陽明交大、成大等頂大之外，另有10人錄取公私立醫學院科系，其中連品彥錄取台大牙醫、陽交牙醫、北醫牙醫；張加勳錄取北醫醫學、中國醫醫學、國防醫及陽交中醫；蔡沛儀錄取中國醫醫學、中山醫醫學、國防醫；吳宥妍 錄取馬偕醫學、北醫醫學、輔仁醫學系，表現亮眼。

連品彥表示，他在學校擔任社團幹部學習及了解解剖、標本製作、革蘭氏染色等課程中，找到當牙醫師志業，面對素描、雕刻、捏塑、小論文與面試多重關卡，歸功他在生物研究社的深耕學習與實作經驗，感謝學校提供跨領域探索環境成長。

張加勳表示，他從高一起以「三角金字塔式學習」廣泛探索理工、醫學、人文，許多理工組學生忽略國文，他反向強化語文實力，在穩紮穩打答題策略，學測國文滿級分，也在準備學測時參與地科學科能力競賽拿到北二區第四名，明確提升志趣和競爭力。

蔡沛儀以校排1%如願進入醫學系，她表示，很感謝學校安排晚輔制度與夜間集中自習，帶動互助共學氣氛，她擔任生物研究社社長時，與幹部設計兼具理論實作的社團課程，參與「愛行動」赴台大醫院、希望馬場服務，讓她領悟醫學路的責任與意義，未來希 望幫助更多人。

吳宥妍表示，學校提供最適合她的學習環境，她參加學校的「愛行動」與自然探究課程，喚醒她的學習動機和對生命的熱愛，順利錄取3所醫學系，感謝一路陪伴的老師和同學，讓她在升學壓力保持初心，堅持夢想。

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