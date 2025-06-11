生控台大網站被駭丟失碩班正取資格 台大：無證據佐證

一名陳姓學生表示，其在國立台灣大學碩士班正取生資格，日前突遭不明人士冒名竄改成放棄報到，導致學籍被取消，認為恐是駭客所為。台大則回應該生事件是個案，直接推論為網站是駭客入侵或資安漏洞，且無證據佐證，是言過其實。

陳生向本報陳情，他說，為了上台大研究所努力辛苦多年，做足準備，沒想到竟然有人非法入侵網站，在他不知情的狀況下，冒名竄改取消錄取讓他相當錯愕。

陳生表示，今年3月已完成碩班報到程序後，並於4月中旬找到教授簽核為研究生，但他在6月初卻被朋友通知，台大網站顯示他為放棄報到。明明5月15、17這2天查詢網頁仍是正取生，突如其來就遇駭遭莫名放棄錄取資格，竟也未接獲學校或系統的任何通知。

台大對此回應，經查台大歷年考試，除本案外從未發生類似事件，僅以單一個案就推論台大官網有「駭客入侵」或「資安漏洞」一事，在無證據下，難免言過其實。

另外，台大也說明，已經和該案學生、家長經過多次溝通，關於學生入學權益事宜，學校將參酌相關證據，盡快依行政程序召開招生委員會會議，在以學生權益為前提之下，依該會議結論而定。

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