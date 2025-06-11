學習歷程造假高中生終於有校收？ 長庚大：明天放榜
台中有名學測74級分高中生個人申請入學獲陽明交大、北醫、中國醫及中山醫等4校醫學系正取，近期遭踢爆學習歷程檔案「最佳辯士」頭銜造假，正取陽明交大、北醫、中國醫及中山醫皆遭取消錄取資格，昨有脆友發文「楊同學上了長庚」再次掀起討論，對此長庚大學說，統一分發12日放榜。
社群媒體Threads昨天有生理男貼文「楊同學上了長庚」，迄今獲得7297名用戶說讚，此外，還有52名脆友轉發、38名脆友引用，發文24小時以來，有408名用戶回應並熱烈討論此事；有人回覆「都還沒公布榜單，請問哪裡看到的？」、「我覺得長庚大學肯給機會，很好。他雖說有錯，但沒有罪大惡極。」有脆友稱「你就是想賺流量」不過也有不少人附和「備取有補上」。
1名5天前有名脆友曾針對該生受訪曾說「自己沒補過習」一事po文批評「『表示自己沒補習過』？那補習班一起補習的那位楊同學是他失散多年的雙胞胎兄弟嗎？還是，習慣說謊造假成性？」疑似補習班同學的脆友今晨再回「錯！長庚已經私函：決議不錄取。」成為置頂、最新的回文。
長庚大學秘書室答覆，對於脆上po文透露「楊同學上了長庚」，目前並未收到任何需要更新回應的指示，統一分發結果本月12日就放榜了，站在校方立場不便先行透露。
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