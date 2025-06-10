讓僑外生留台工作 勞動部擬跨部會修法

近來愈來愈多境外生選擇來台求學，也讓不少產業寄望盼藉此解決缺工問題。不過台大國發所副教授辛炳隆表示，境外學生牽涉不同部會負責業務，這也可能造成僑外學生選擇來台求學的期許產生落差，進而不願意留在台灣的勞動市場，應要釐清政策主軸。為此，勞動部也正著手進行跨部會協商修法。

辛炳隆說，產業對於僑外學生的想像，是補足基層、或是中階技術人力，但目前僱用僑外生仍有資本額、產業限制，許多中小企業雖有意延攬僑外人才，但卻受限於規範，不得為這群境外人才「開門」。另也建議政府補助企業針對外籍員工的語言能力提供在職訓練，或協助其安排外部訓練管道。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯則提到，若對於僑外生的想像是解決缺工問題，那就有學工被剝削的隱憂，無論是之前爆發的烏干達血汗、僑外生來台淪「樓鳳」的事件，都是前車之鑑。關於僑外生的勞動政策應有更通盤的考量，各部會應坐下來溝通，而非各懷期待。

為提高僑外生留台工作意願，勞動部去年八月起即取消僑外生從事白領專技工作評點配額制人數上限，也鬆綁僑外生評點制項目點數；針對中階人力部分，去年也公告新增僑外生從事旅宿業房務、清潔等。去年以評點制留用的僑外生為一萬二六五六人次。

勞動部官員說，將配合部會調和、調整法規，目前尚在彙整相關意見。

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