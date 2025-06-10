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大學分科測驗衝刺階段 全中教錄製各科考前30天提醒

中央社／ 台北10日電

大學分科測驗將在7月11日、12日登場，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）邀請高中名師，錄製各科考前30天應試提醒，提醒考生注意川普關稅措施、AI與能源政策等議題。

全中教今天發布新聞稿指出，今年度的分科測驗測最大的不同，在於新增了「數學乙」考科，安排在第二天（7月12日）的第三節考試。全中教特別邀請各科資深優秀教師，錄製約7分鐘的影音，並編寫文字檔，提供全國考生、家長、教師參考。

數乙考科由台北市建國高中教師黃智昇錄製影片，他提到依照大考中心公布的測驗範圍，須與11年級必修數A、數B都相關連，因此像是「圓錐截痕」、「三垂線定理」等數A或數B獨有的內容，就不會出現在分科測驗的「數乙」試題中。

黃智昇提出「數乙」的重要單元，包括線性規劃、複數、分布與統計、無窮等比級數、微積分。其中微積分從大考中心過去公布的兩份參考試卷，可預測可能會考簡單的積分操作，以及相對困難很多的符號意義，例如「二階導數與凹凸性的判斷」等。如果出現這類難題，建議考生先跳過，留到最後再來動腦思考。

公民與社會科最常出現時事，台北市內湖高中教師莊易霖指出，命題特點在於結合重大議題，評量考生的閱讀理解能力，除了參考廣泛涉獵各大課題的新聞網站，也可瀏覽專攻個別領域的政治、法律、財經議題媒體。

莊易霖提到包括保母虐童致死案、校園行動載具使用原則等議題，都與公民政治參與有關，可參考公共政策網路參與平台的相關討論。而美國川普政府展開的全球關稅大戰，則可能結合經濟領域的知識出題，例如物價波動、貨幣政策等。

物理科、北一女中教師蔡亦涵提醒，108課綱加深加廣選修指定的11個實驗，內容都極為重要，須詳細閱讀實驗手冊，理解操作步驟，如果有機會，建議到實驗室實際操作。

生物科、台北市景美女中教師游雲霞建議，可多留考前一年的科學新發現、諾貝爾獎得主等。例如近年AI（人工智慧）運算高度耗電，涉及能源議題，近期就有期刊報導大腸桿菌以放電形式完成呼吸（extracellular respiration），可能會成為未來電力多元化下，一種新的能源解決方案。

數乙 教師 分科測驗

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