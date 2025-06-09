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「家裡無法支撐」雲林學霸錄取台大嘆前景絕望…校友資助下決定圓夢

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「家裡無法支撐」雲林學霸錄取台大嘆前景絕望…校友資助下決定圓夢

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義協同中學劉姓學生考上台大，欣喜之餘卻擔心造成家庭負擔一度想放棄就讀，在學校、家人勸說及校友資助下，最終選擇台大圓夢。學生示意圖。圖／AI生成
嘉義協同中學劉姓學生考上台大，欣喜之餘卻擔心造成家庭負擔一度想放棄就讀，在學校、家人勸說及校友資助下，最終選擇台大圓夢。學生示意圖。圖／AI生成

在嘉義民雄就讀協同高中的雲林縣劉姓高中生錄取台大經濟、政大統計，劉生卻在Threads發文表示前景絕望，「家裡根本沒辦法支撐我在北部讀大學」。不少網友提出援助方案，要他不要放棄。校方表示，在學校、家人勸說及校友資助下，劉生選擇台大圓夢。

協同高中表示，劉生一直以來表現都相當穩定、優異，放榜時錄取台大經濟、政大統計、備取政大金融、政大法律、以及中正電機。在上周志願序截止登記時，劉生一度因距離、經濟、家庭等現實因素考量，選填中正大學電機系，放棄他的夢想台大經濟系。

劉生向輔導室人員提到，家庭收入不佳，還有個就讀國小二年級的弟弟需要扶養，加上長輩近期有法律糾紛，可能要支付大筆訴訟費用，想到家中財務會更加吃緊，綜合考量後，只能放棄自己的初心，選擇離家較近的中正電機。

劉生也在Threads發文，表示收到正取通知時感到十分欣喜，但隨即感嘆前景好絕望，「原本以為只要學測成績優異，考上理想的學校，大學生活就能充滿希望，但卻忽略了南北部生活開銷的巨大差異，可我卻漏算了，家裡根本沒辦法支撐我在北部讀大學」。

校方表示，劉生並非中低收入戶，過去也未曾申請過愛心獎學金，但表現一直很穩定，學校也積極與他連絡，表示若有需要北上就讀，都可以透過學校申請校友基金等相關資源，讓他能安心、專心就讀台大。在校方、家人勸說下，劉生幾經思量後決定北上台大就讀。

嘉義協同中學劉姓學生考上台大，欣喜之餘卻擔心造成家庭負擔一度想放棄就讀，在學校、家人勸說及校友資助下，最終選擇台大圓夢。圖／協同中學提供
嘉義協同中學劉姓學生考上台大，欣喜之餘卻擔心造成家庭負擔一度想放棄就讀，在學校、家人勸說及校友資助下，最終選擇台大圓夢。圖／協同中學提供

政大 放榜 學測 大學生 台大 中正大學

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