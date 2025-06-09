高中特招考試分發 AI科技班、IBDP實驗班18日受理報名
教育部國教署指出，114學年度高級中等學校特色招生考試分發入學學科測驗6月18至20日受理報名，採學科甄選，且不受國中學籍所在地的學區限制，學生可依性向報名其他就學區辦理特色招生的學校，並於6月22日透過學科測驗入學。具有學術傾向的國中畢業生，得依照自己的興趣、性向及能力，透過此管道進入各招生學校特色班。
國教署說，114學年度高中特招考試分發入學測驗有基北區、桃連區及嘉義區等3區，共計6校，各招生學校於6月18日開始受理報名繳件，應屆畢業生、非應屆及跨區採個別報名，基北區、桃連區的報名學生，請至「114學年度各就學區高級中等學校免試入學報名作業資訊系統平臺」進行線上報名；嘉義區的報名學生，請至嘉義縣立永慶高中「最新公告」點選報名系統進行個別報名（https://www.ycsh.cyc.edu.tw）。
今年基北區台灣海洋大學附屬基隆海事開設「海洋科技人才培育實驗班」、西松高中開設「國際文憑IBDP雙語實驗班」、中正高中開設「國際移動力課程實驗班」、育成高中開設「國際文憑課程IBDP實驗專班」，桃連區大園高中開設「國際文憑課程（IBDP）專班」，嘉義區永慶高中開設「AI科技特色班」。各校簡章及學科測驗內容範例等相關詳細資訊，請至114學年度高級中等學校特色招生考試分發入學宣導網站（https://shs.k12ea.gov.tw/site/specialexam）下載參閱；詳細報名事宜，可洽詢各特色招生辦理學校。
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