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考生注意！大考中心曝115學年學測、分科測驗暫定日期

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
大考中心表示，115學年度考試簡章暫定於2025年8月5日上網公告與發售。實際報名及考試日期請依考試簡章所定為準。示意圖，圖為114年學測。圖／本報資料照片
大考中心表示，115學年度考試簡章暫定於2025年8月5日上網公告與發售。實際報名及考試日期請依考試簡章所定為準。示意圖，圖為114年學測。圖／本報資料照片

財團法人大學入學考試中心基金會日前公布115學年度各項考試暫定報名與考試日期，其中，學科能力測驗將在2026年1月17日至1月19日考試，分科測驗於7月11日至12日考試，實際報名及考試日期以暫定於2025年8月5日公告的考試簡章所定為準。

包含高中英語聽力測驗、學科能力測驗、分科測驗在內，大考中心表示，多項考試日期參照教育部2025年3月10日召開的「115學年度大學各類招生考試重要日程安排協調會議」決議，及2025年5月28日總統府公布「紀念日及節日實施條例」新增的國定假日。

為配合放假日調整及試務作業所需日程，大考中心暫定，115學年度高中英語聽力測驗第一次考試於2025年9月4日至11日報名，2025年10月18日考試；第二次考試於2025年11月5日至11日報名，2025年12月13日考試。

大考中心並暫定115學年度學科能力測驗於2025年10月28日至11月11日報名，2026年1月17日至1月19日考試；分科測驗於2026年6月3日至16日報名，2026年7月11日至12日考試。

大考中心表示，115學年度考試簡章暫定於2025年8月5日上網公告與發售。實際報名及考試日期請依考試簡章所定為準。

英語 分科測驗

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