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台大9基礎課 開放5校高中生先修

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

台大昨校務會議，宣布將推出台大高中生進階課程系列五年試辦計畫，首波開放北市五所高中參與，由高中推薦優秀學生，搶先修讀九門大學基礎課程，其中包括進階先修微積分、普通物理、經濟學原理等，預計今年秋季辦理。

台大校長陳文章表示，過去，台大只於寒暑假期間開放高中生修讀，或針對數理能力優秀的高中生開課，如今推這個試辦計畫，由高中端推薦優秀的高二、高三生參加。每門課的報名費為三四五○元，若為中低收入戶則免費，學生修課通過後會發給修課證明，若未來順利入學台大，還可申請學分抵免。

根據台大規畫，首波課程包括進階先修微積分、普通物理、經濟學原理、社會學、普通化學、普通心理學等，經濟學原理邀請到台大教務長王泓仁、中研院士李怡庭、央行前副總裁陳南光等人開課；普通化學則邀請到中研院士彭旭明。陳文章表示，「都是台大教學優秀的教師。」

陳文章說，第一年上路不太可能開放所有高中，首波邀請已有合作基礎的台北市學校，包括建中北一女師大附中中山女高成功高中等，上課時間為周二、四，於高中放學後來台大修讀。若計畫順利，也研議邀台師大、台科大等友校一同辦理。

高中生 成功高中 建中 師大附中 台大 北一女 中山女高

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