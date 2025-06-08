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高中生造假 台大校長：學檔參採應更彈性

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
台大校長陳文章表示，每個系對學生要求不同，二階時參採備審資料占比應給招生學系更多彈性。記者許維寧／攝影
台大校長陳文章表示，每個系對學生要求不同，二階時參採備審資料占比應給招生學系更多彈性。記者許維寧／攝影

日前有學生因學習歷程檔案內容不實，被多間大學醫學系撤銷正取資格，引發討論。台大校長陳文章昨表示，每個人都有犯錯的時候，建議學生分科測驗可再努力，「若考上台大，當然歡迎。」另也提到，每個系對學生要求不同，二階時參採備審資料占比應給招生學系更多彈性。

依現行申請入學二階甄選規定，醫牙相關科系備審資料最低需參採一成，其他科系最低則需參採二成。陳文章表示，每個系招生需求不同，考量也不一，學習歷程還是可作為一部分考量，但應該給招生學系更多彈性，畢竟每個系都有自身的專業和特色、對想找的學生也有不同想法，也許參採占比不要訂得太死，甚至招聯會也可能再討論。

但陳文章也強調，學習歷程在現代還是有參考的價值，雖然偶爾有疏漏，但能回頭檢視體制需精進之處，未來教師也許必須在面試時更謹慎、更清楚了解學生的學習過程。

對於近日學習歷程檔案爭議，陳文章表示，學生必須忠實地面對自己、如實反映學習成果，該案學生因檢具內容不實陸續遭數間學校撤銷正取資格，相信學生很難過，但學習的路還很長，七月還有分科測驗考試，若學生能藉此考上台大，當然歡迎。

台師大教務長劉美慧則認為，台師大學系二階參採學習歷程的占比平均約是百分之卅五，各學系特質不同，可自行設有不一樣的占比。文學院、教育學院科系學習歷程分數佔比高於平均值，在於學系更關注學生多元表現，能讓學系評估其考試外的能力，但如音樂系、運動競技系等則側重術科表現，學習歷程占比就會較低。

劉美慧也提到，「目前制度看來是還好。」學系可依選才需求，決定是否調高二階學習歷程分數占比，目前沒有學系提出要放寬下限的需求。

一名私大高層則認為，當年是希望既然高中生花了心力製作學檔，升學就要派上用場、大學要認真看，因此才設有學檔最低參採占比，若下限再放寬，學檔恐不會再受重視。

陳文章 學習歷程檔案 大學個人申請 台大

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