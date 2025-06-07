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獨／連請多日…學習歷程檔案不實高中生 現身畢業典禮

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獨／畢業了！學習歷程檔案不實高中生 現身畢業典禮

聯合報／ 記者陳敬丰黃仲裕／台中即時報導
該生就讀高中今天舉行畢業典禮。圖／民眾提供
該生就讀高中今天舉行畢業典禮。圖／民眾提供

台中市1名私立高中學生申請入學獲4間學校醫學系正取，被人踢爆學習歷程檔案與事實不符，遭4校取消錄取資格。該生此前連續請假數日，校方無法確定他是否出席畢典，不過今天的畢業典禮上，該生選擇出席，也上台領獎，沒有展現太多低落情緒

該生個人申請階段獲得陽明交通大學、台北醫學大學、中山醫學大學與中國醫藥大學醫學系正取，以及長庚大學醫學系備取，日前在社群平台秀出書面審查資料，被發現學習歷程檔案中的「最佳辯士」與事實不符，正取4校近日陸續決議取消錄取資格，備取的長庚大學也已做出決議，未對外公布。

該生就讀的私立高中今天舉行畢業典禮，由於他在事件爆發後連續請假，昨天仍然請假，校方無法確定是否出席畢典，也讓不少人擔心身心狀況。據現場人士透露，畢業典禮開始後畢業生依班級順序進場，該生沒多久就隨著同學們步入禮堂。

現場人士說，該生在校成績優秀，畢業時獲得校友會理事長獎，上台領獎時雖不是代表領獎者，也與身旁的同學正常交流，並未展現出低落的情緒，讓不少師生鬆了一口氣；不少觀禮家長聊到該生遭遇的風波，多表示惋惜，但相信他可以在分科測驗取得不錯成果。

現場人士指出，不少師長致詞提到「面對壓力」的主題，如校長致詞說「不到最後關頭絕不放棄」、「當我們以為天快要塌下來，只是站歪了」，雖沒有明說，難免讓人聯想是否意有所指；整場畢業典禮進行順利，與會師生與家長多表現出正向的情緒。

不少人擔心該生可能不會出席畢業典禮，今天畢業典禮開始後，他與同學們一起步入禮堂。圖／民眾提供
不少人擔心該生可能不會出席畢業典禮，今天畢業典禮開始後，他與同學們一起步入禮堂。圖／民眾提供
該生在校成績優秀，畢業時獲頒校友會理事長獎，在台上未展現出低落情緒。圖／民眾提供
該生在校成績優秀，畢業時獲頒校友會理事長獎，在台上未展現出低落情緒。圖／民眾提供
台中市1間私立高中的學生個人申請錄取4校醫學系，被爆學習歷程檔案與事實不符，遭4校取消錄取資格。記者黃仲裕／攝影
台中市1間私立高中的學生個人申請錄取4校醫學系，被爆學習歷程檔案與事實不符，遭4校取消錄取資格。記者黃仲裕／攝影

畢業典禮 情緒 中山醫學大學

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