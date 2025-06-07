公布學習歷程遭撤銷錄取 沈政男：誠實的人反被處罰？

高中生因公布學習歷程被檢舉不實、遭撤銷大學醫學系錄取資格，醫師沈政男今天認為，這名學生極可能是「比絕大多數考生更加誠實」的人，卻因主動公開資訊反而成為制度的犧牲者。

沈政男說，輿論對此事件的集中在「造假就是不誠實，被抓到就該受罰」的判斷上，但這名學生是否真的不誠實，值得深究。他在網路上公開自己的學習歷程檔案，並非匿名或隱藏，反而展現出極高的坦白與開放。他質疑「如果學生刻意違規，怎麼還敢主動把資料貼上來？」

對比之下，檢舉者是否願意公開自己的學習歷程？沈政男指出，學習歷程的呈現本就存在「造假與美化只有一線之隔」的模糊空間，許多學生可能都曾「整理過」資料，只是沒有被檢舉或重新檢視。他質疑學校是否過於倉促撤銷錄取資格。

對於檢舉的動機與過程，沈政男認為，一開始學生並未公開學習歷程，是有人私下請求觀看後，他才貼上網路。若此事屬實，則涉及法律上「證據來源」的爭議。沈強調，若有人心懷惡意，藉由誘導取得他人資料再行檢舉，則該資料作為處分依據的正當性將產生疑問。

他進一步指出，即使該學生自願公開內容，其本意是供他人參考學習，而非接受審判。如今卻被拿來倒打一耙，有如「醫師分享臨床經驗，卻被檢舉健保使用不當」，反映出制度對善意者的不友善。

沈政男認為，學校在處理此事時，也受到來自社會與輿論的壓力。由於事件在網路上廣為流傳，學校在考量公平性與外部觀感之下，「兩害相權取其輕」，選擇撤銷資格，以求息事寧人。然而，「那位學生有沒有權利問，為什麼只有我的資料被檢視？要公平，是否所有錄取者都應接受同樣標準的審查？」

沈政男以倫理學四大理論切入。他引用亞里斯多德的「德行倫理學」，指出「誠實」應為「欺騙與天真之間的中庸」，並非一味的一五一十；又引康德「普遍化原則」批評社會應用一致的標準看待所有人行為；再以功利主義質疑，若因制度使得成績更好的學生無法從醫，是否真正符合最多人幸福；並以羅爾斯的正義論提醒社會應站在「無知之幕」後設想：若今天是自己孩子被檢舉，我們是否仍做出同樣的判斷？

沈政男說，網路輿論常有仇富、扯名人後腿的集體情結，在這個事情上有沒有，大家可以判斷，而根據正義論，必須想像自己可能是富人，也可能是窮人，而不是因為現在對方是富人，而你是窮人，就根據既有地位做出判斷。

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