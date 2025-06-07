學習歷程爭議遭取消錄取 台大校長籲給空間反省

一名高中生學習歷程被網友踢爆造假，陸續被多所大學取消錄取資格。台大校長陳文章今天呼籲各界給該學生空間反省，每個人都有跌倒的時候；也會在招聯會討論學習歷程採計比例。

台中市1名高中生透過申請入學管道，錄取多校醫學系，自行在網上公開學習歷程，卻被網友發現部分資料與事實不符。事發後陽明交通大學等校陸續決議，撤銷該名學生的錄取資格。

台灣大學雖沒錄取這名學生，但校長陳文章今天在校務會議後接受媒體聯訪，仍被問及對此事件的看法。

陳文章表示，學習歷程的重點是「忠實呈現你自己」，提出獎項等資料，都應附上相對應佐證。這次學生因為「不真實」的學習歷程，被各校取消錄取資格，應該很難過。站在教育者的立場，他還是希望該學生能振作起來，畢竟學習的路還很長，可以報名分科測驗，爭取後續管道的錄取機會。

陳文章認為，每個人都有犯錯的時候，沒有人是「完人」，希望該學生有了這次的教訓後，還是要往前走。他也呼籲社會不要過於苛責，給學生一個空間反省和思考。

媒體追問如果該名學生在後續管道錄取台大，是否會歡迎他，陳文章說：「我們沒理由拒絕他。」畢竟分科測驗就是看成績，考生照規定考上，學校一定會歡迎。他也相信學生經過這次教訓，一定會知道以後不能做這樣的事情。

對於此事件引發社會對學習歷程的批判，身為大學招聯會召集人的陳文章說，過去聯考是「一試定終身」，現在的申請入學在學測之外，還有口試、筆試、書審等，學習歷程也有一定參考價值。

陳文章表示，他個人認為申請入學中學習歷程等的占比，不一定要定得太死，每個系都有各自考量，希望能給招生系所一些彈性和自主性。會在後續招聯會會議中，討論學習歷程採計比例。

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