資優生學檔爭議4校不要了 台大校長喊話拚分科 2階備審占比應更有彈性

日前一名學生因學習歷程檔案內容不實，被數間大學醫學系陸續撤銷正取資格。台大校長陳文章今天受訪時表示，每個人都有犯錯的時候，建議學生分科測驗可以再努力，「若考上台大，當然歡迎。」再者，每個系對學生要求不同，二階時參採備審資料占比應該給招生學系更多彈性。

一名學生因檢具的學習歷程檔案部分內容不實，陸續遭陽明交大、北醫大等學校撤銷正取資格。陳文章說，學生必須忠實地面對自己、如實反映學習成果，而該案中學生因檢具內容不實，陸續遭數間學校撤銷正取資格，相信學生很難過，但學習的路還很長，申請入學已經結束，但若還有時間，「分科測驗考試可以考量一下。」

陳文章也說，每個人都有犯錯的時候，但還是得往前看，若能透過分科測驗考上台大，當然照常歡迎，只要按規定走，學校就沒有拒絕的理由。

又近日該案也引發社會議論，也有教育團體呼籲，由於大學端難以分辨資料真偽，建議應該讓學習歷程檔案與升學脫鉤。依目前規定，申請入學二階甄選，醫牙相關科系備審資料最低需參採一成，其他科系最低則需參採二成。

陳文章也說，每個系對於招生的需求不同、考量也不一，「個人覺得學習歷程也還是一部分的考量。」但應該給招生學系更多彈性，畢竟每個系都有自己的專業和特色、對想找的學生也有不同考量，也許參採占比不要訂得太死，「不一定往上或往下調。」甚至招聯會也可能討論看看。

陳文章也強調，過去的聯考是一試定終身，學習歷程在現代還是有參考的價值，雖然偶爾會有疏漏，但能回頭檢視體制需精進之處，未來教師也許必須在面試時更謹慎、更清楚了解其學習過程，「要花點心思來問。」

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