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因學習歷程不實學霸正取4校落空 沈政男：該生誠實坦白太天真

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
陽明交大、北醫大、中山醫大及中國醫決議「不錄取」，學霸高中生正取都落空。精神科醫師為他抱不平。示意圖／ingimage
陽明交大、北醫大、中山醫大及中國醫決議「不錄取」，學霸高中生正取都落空。精神科醫師為他抱不平。示意圖／ingimage

台中某校高中生因為學習歷程不實登載而被多所醫校取消錄取資格，精神科醫師沈政男提到，很多人糾結在「造假就是不誠實，既然被抓到了，就得受罰！」他認為，那位同學不誠實嗎？誠實而且坦白，甚至天真到把自己的學習歷程，貼在網路上讓大家公開瀏覽！

沈政男說，試想，如果他刻意違規，還敢貼出學習歷程嗎？當然是他不認為自己有什麼問題。那位同學，比絕大多數考生，絕對更加誠實！他都脫光給大家看了，然後你抓到他身上有醫美的痕跡，就說，造假！不誠實！

學校取消他的錄取資格是這樣，沈政男說「這是網路時代的弊病」既然這件事已經舉國周知，而且網路傳播迅速，學校做處置的時候當然必須考慮到不只其他考生的公平問題，還有眾多考生家長的反應，當然也會擔心成為網路霸凌的對象，於是，兩害相權取其輕，就那麼做了。

沈政男舉例，有醫生好心在網路上告訴大家某個病例的治療過程，一五一十寫出來，分享臨床經驗，結果有人看到了，竟然向健保單位檢舉，喔，抓到了！某項檢驗或藥品的使用，不符合健保規定！

法律上有所謂「不自證己罪原則」，也就是被告沒有義務對法官誠實，因為，要證明我犯罪的是你。

「試問，把那位同學在善意、不知情之下所做的自我揭露，拿去當犯罪證據，是不是有類似爭議？」

證據來源，往往比證據內容更重要！

誠實，不是一五一十，而是在欺騙與天真之間，取得中庸之道。

沈政男指出，不然，你去問醫療人員們，健保抽查之前，有沒有事先「整理」過病歷？同理，那位同學只是「整理」過學習歷程；其他同學也可能這麼做，只是沒被重新審視。

網友回應：「台媒假新聞都沒事，一個未經世事的學霸高中生膨風最佳辯士往死裡打。官員領人民納稅錢造假說謊裝沒事～全民網暴畫錯重點！」「祝福那位苦主分科順利，考上想要的學校，一雪這陣子的恥辱。」

網路霸凌 沈政男 健保

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