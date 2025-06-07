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台大推高中進階課程計畫 雙院士領銜、開放5高中修課

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣大學今舉行113學年度第二學期第二次校務會議，首度說明「台大高中生進階課程系列5年試辦計畫」。記者許維寧／攝影
國立台灣大學今舉行113學年度第二學期第二次校務會議，首度說明「台大高中生進階課程系列5年試辦計畫」。記者許維寧／攝影

國立台灣大學今舉行113學年度第二學期第二次校務會議，首度說明「台大高中生進階課程系列5年試辦計畫」，邀請到院士在內的台大教師，培育優秀高中生搶先修讀9門大學基礎課程，首波先開放北市5所高中參與，由高中推薦優秀的高二、高三生參加，預計今年秋季辦理。

台大校長陳文章表示，台灣不少高中生很優秀，甚至希望高中時期就先到大學修課，過去，台大只於寒暑假期間開放高中生修讀，或針對數理能力優秀的高中生開課，但今年秋季就會推出高中生進階課程系列5年試辦計畫。

該計畫首波課程包括進階先修微積分、普通物理、經濟學原理、社會學、普通化學、普通心理學等課程，經濟學原理邀請到教務長王泓仁、院士李怡庭、央行前副總裁陳南光等開課；普通化學則邀請到院士彭旭明，陳文章表示，「都是由台大教學優秀的教師來協助開課。」

陳文章說，由於是第一年上路，不可能開放所有高中，首波已邀請台北市建中、北一女、師大附中、中山女高、成功高中等校，於7月21日前，由高中端推薦優秀的高二、高三生參加，上課時間為周二和周四，於高中放學後來台大修讀，一班收40名學生。

陳文章也表示，每門課的報名費為3450元，若為中低收入戶則免費，學生修課通過後會發給修課證明，若未來學生順利入學台大，則可以申請學分抵免。

陳文章談到，該計畫所有經費均來自於專案捐款，剛好有校友願意支持該計畫、推動高中與大學的連結。若計畫推動順利，台大也研議邀請台師大、台科大等友校，甚至新竹的大學一同辦理。

陳文章 院士 台大

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