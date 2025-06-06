學習歷程檔案涉假風波 國教院：是認識自己的旅程
一名高中生日前正取多個大學醫學系，其在社群平台分享學習歷程檔案內容，未料遭踢爆不實，數間大學陸續取消其正取資格。國家教育研究院今天表示，學習歷程檔案是紀錄、反思自己的學習成果和心路歷程，觀察到學生已能從過去「繳交資料」的應付心態，轉向「認識自己」的學習旅程。
國教院表示，研究發現，當學生願意花時間去思考學到了什麼、學習的方法適合我自己與否等問題，可培養學生「自我反思」的能力，能幫助學生釐清未來想走的路，讓學生提早熟悉大學課堂專題分析所需的問題釐清和資料彙整的技巧，對此，學習歷程檔案可說是有助未來升學與職涯規劃的實用工具。
國教院指出，準備學習歷程檔案為學生創造更多「跨域學習」的機會，學生能整合不同學科知識，如結合科學知識與藝術創作，或者將語文能力用於探討社會議題，可讓學生跳脫傳統單一科目學習的侷限，更進一步激發創意思考與解決問題能力。
此外，國教院研究也指出，願意參與跨域學習活動的學生，往往對自己的學習更有信心，也更相信自己能勝任未來的挑戰，這種「學習自我效能」是學生主動學習的重要關鍵，並非從課堂上被動接受教師指導而來，而是來自於學生親自參與和多元探索的學習經驗。
國教院表示，學習歷程檔案不只是為升學而存在的表格紀錄或備審資料，而是希望能幫助學生反思自己、發展面對未來的能力。
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