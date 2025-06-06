學習歷程造假！ 國教院：學習歷程反思成果認識自己 非只為升學
1名高中生學習歷程被指造假，多校取消錄取資格，各界熱議。國家教育研究院表示，學習歷程不只是為升學，也是強化學子反思學習成果、認識自己，不是最後一刻東拼西湊。
1名高中生在社群平台分享自己的學習歷程檔案，被網友質疑未在高中菁英盃辯論比賽獲得「最佳辯士」，陽明交通大學等校近日陸續宣布取消其錄取資格。國教行動聯盟4日透過新聞稿指出，是制度使學生被迫誇大，呼籲大學檢討學習歷程採計。
國家教育研究院今天發布新聞稿，強調制度的目的是讓學生在高中3年中，有機會紀錄和反思自己的學習成果與心路歷程，透過逐步累積相關資料「認識自己」，升學時準備備審資料，也不再只是最後一刻的東拼西湊。
國教院近年研究顯示，學習歷程讓學生願意花時間去思考「我學到了什麼？」、「學習的方法適合我自己嗎？」、「我怎樣能做得更好？」等問題，清楚自己未來想走的路，進而提早熟悉大學課堂上專題分析所需的問題釐清和資料彙整技巧。
國教院呼籲教育現場人士，應更重視培養學生的學習反思與跨域整合能力。唯有學生能夠主動參與、多元嘗試、從錯誤中反思學習，才能真正成為自主學習和終身學習者。
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