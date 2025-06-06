正取4校全都落空！ 高中學習歷程涉不實 中國醫大今也取消錄取資格
台中市1名私立高中學生申請入學獲得4間學校醫學系正取，然而學習歷程檔案遭爆填寫不實，日前陽明交通大學、台北醫學大學、中山醫學大學陸續取消錄取資格；中國醫藥大學今天開會決議，也取消他的錄取資格。
該生日前在社群媒體表示，獲得陽明交大、北醫大、中山醫與中國醫的醫學系正取，以及長庚醫學大學醫學系備取，秀出書面審查資料，被網友發現學習歷程檔案中參加辯論比賽的「最佳辯士」疑似造假；該生表示是「單場最佳辯士」，坦承誤植資料並向外界道歉。
陽明交大、北醫大、中山醫大4日到5日陸續召開招生委員會，皆決議「依規定辦理不錄取」；長庚醫大昨天宣布，4日召開招生委員會研議是否取消錄取資格，已將結果發函給大學甄選入學委員會與該生，不對外說明內容。
中國醫藥大學表示，昨天由醫學系開系級招生委員會，認為該生書面審查資料有部分與事實不符，建議不予採計書面審查成績，否決錄取資格；今天上午校方召開校級招生委員會，並邀請該生與會說明，會後決議，同意醫學系招生委員會決議，取消錄取資格。
中醫大指出，取消主因是書面審查資料中學習歷程檔案與事實有不符之處，甄選會已有告知考生，資料若與事實不符可能取消錄取資格，因此依考試規則辦理；校方已將決議結果去函甄選會，也將紙本送交該生。
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