雲林虎尾高中10人錄取醫學系 更拿下台大牙醫、中山醫學榜首
素有雲林醫學搖籃之稱的虎尾高中，今年大學升學再創高峰，共10人錄取醫學、牙醫與中醫學系，錄取學校涵蓋台大、陽明交通、中山醫、中國醫、高雄醫、國防醫學院、長庚及輔仁大學等頂尖醫學學府。其中廖翊辰更勇奪台大牙醫學系榜首，林曜偉獲中山醫學大學醫學系榜首，再次擦亮學校金字招牌。
喜訊傳來，虎尾高中賀聲連連，幾位錄取醫科的學生也分享他們備考與申請的心路歷程。廖翊辰以學測4科60級分奪下台大牙醫榜首，提起面試經過，仍心情緊張，他表示，面試要懂得更多生活層面和處世態度，這是課本沒有的，他才深刻體會除了自身努力，也需要老師、同學與家人的協助。
中山醫學榜首林曜偉則說，只要心中有信仰，面對困難就能撐過去，覺得自己很幸運，終於實現夢想。
「不怕考試就怕面試！」透過繁星錄取陽明交通大學醫學系的張侑庭也說，填志願前曾猶豫是否改填其他系，後來心想改別科系不用面試，但他一心想念醫學，準備過程滿痛苦甚至想放棄，慶幸自己能堅持下來。同樣錄取醫學系的鄭哲安也有同感，他說，面試準備比學測還辛苦，不過倒是一次很好的人生驗。
虎尾高中指出，除了醫學成績，今年錄取國立大學已達296人次，包含台大、清大、陽明交大、成大、政大等頂尖大學，未來將陸續放榜，成績預估將可再往上攀升。
▪ 國中會考成績公布 上午8時起看這查 20日志願選填
▪ 會考成績出爐！分數普通該讀高中還高職？網選擇一面倒：可能性更多
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
▪ 招不滿！私校備取也能放膽填 教授：經分發8、9成都會上榜
▪ 理工男得知「台大中文系」全名喊酷 一票網友愣了：我也不知
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言