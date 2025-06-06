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雲林虎尾高中10人錄取醫學系 更拿下台大牙醫、中山醫學榜首

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾高中今年升大學成績亮眼，10人錄取醫學系、牙醫和中醫，還拿下台大牙醫和中山醫學系首首。記者蔡維斌／翻攝
虎尾高中今年升大學成績亮眼，10人錄取醫學系、牙醫和中醫，還拿下台大牙醫和中山醫學系首首。記者蔡維斌／翻攝

素有雲林醫學搖籃之稱的虎尾高中，今年大學升學再創高峰，共10人錄取醫學、牙醫與中醫學系，錄取學校涵蓋台大、陽明交通、中山醫、中國醫、高雄醫、國防醫學院、長庚及輔仁大學等頂尖醫學學府。其中廖翊辰更勇奪台大牙醫學系榜首，林曜偉獲中山醫學大學醫學系榜首，再次擦亮學校金字招牌。

喜訊傳來，虎尾高中賀聲連連，幾位錄取醫科的學生也分享他們備考與申請的心路歷程。廖翊辰以學測4科60級分奪下台大牙醫榜首，提起面試經過，仍心情緊張，他表示，面試要懂得更多生活層面和處世態度，這是課本沒有的，他才深刻體會除了自身努力，也需要老師、同學與家人的協助。

中山醫學榜首林曜偉則說，只要心中有信仰，面對困難就能撐過去，覺得自己很幸運，終於實現夢想。

「不怕考試就怕面試！」透過繁星錄取陽明交通大學醫學系的張侑庭也說，填志願前曾猶豫是否改填其他系，後來心想改別科系不用面試，但他一心想念醫學，準備過程滿痛苦甚至想放棄，慶幸自己能堅持下來。同樣錄取醫學系的鄭哲安也有同感，他說，面試準備比學測還辛苦，不過倒是一次很好的人生驗。

虎尾高中指出，除了醫學成績，今年錄取國立大學已達296人次，包含台大、清大、陽明交大、成大、政大等頂尖大學，未來將陸續放榜，成績預估將可再往上攀升。

台大 中山醫學大學

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