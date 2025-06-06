不贊成因噎廢食 教師：簡章載明可追究學檔真偽責任

學習歷程檔案爆出有學生造假爭議，不過教師團體表示，不希望單一個案而否定學習歷程檔案機制，但建議可在簡章內載明，即便入學仍可追究學檔真偽、取消資格，告知學生嚴重性；也有教師建議，大學招生策略中心應提升至一級單位，配有充足人力，先初步檢視學生檢具的學習歷程。

全教總高中職主委巫彰玫也說，執行過程出問題可以檢討改進，但不要因噎廢食，若又回到過去的書面備審資料模式，其實更難驗證真偽。

巫彰玫表示，目前多元表現不需學校認證，高中端老師、學生都應強化認知與真實性，而非堆砌愈多獎狀、經歷就是好。再者，建議可在簡章中載明，即便入學後仍可追究真偽責任，嚴重者取消資格，明確讓考生知道造假的嚴重性，不要心存僥倖。

國教署探究與實作北區推動中心執行秘書洪逸文則表示，該案幾乎引發了整個學習歷程檔案系統性的風險，建議大學的招生策略中心應提升至一級單位，又現在學習歷程多已電子化，聘有足夠的人力、設備等，可初步協助檢閱學生檢具的資料，並將分析結果送交學系，屆時學系再審查書面資料、執行面試。

洪逸文也談到，該案是連中學校長提供的推薦信都被質疑有問題，「不只走歪了，也自曝其短。」應該提升至學校的層級，整頓私立學校愈走愈偏的學檔亂象。

全中教理事長史美奐指，本次學生出問題的內容，並非經教師認證過的學習歷程，而是由學生自行整理的「多元表現」，不需認證，因此最大的問題在於學生未如實呈現，而這也是在宣導，學術上的任何作假都會引人質疑，千萬不能這麼做。

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