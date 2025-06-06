不贊成因噎廢食 教師：簡章載明可追究學檔真偽責任
學習歷程檔案爆出有學生造假爭議，不過教師團體表示，不希望單一個案而否定學習歷程檔案機制，但建議可在簡章內載明，即便入學仍可追究學檔真偽、取消資格，告知學生嚴重性；也有教師建議，大學招生策略中心應提升至一級單位，配有充足人力，先初步檢視學生檢具的學習歷程。
全教總高中職主委巫彰玫也說，執行過程出問題可以檢討改進，但不要因噎廢食，若又回到過去的書面備審資料模式，其實更難驗證真偽。
巫彰玫表示，目前多元表現不需學校認證，高中端老師、學生都應強化認知與真實性，而非堆砌愈多獎狀、經歷就是好。再者，建議可在簡章中載明，即便入學後仍可追究真偽責任，嚴重者取消資格，明確讓考生知道造假的嚴重性，不要心存僥倖。
國教署探究與實作北區推動中心執行秘書洪逸文則表示，該案幾乎引發了整個學習歷程檔案系統性的風險，建議大學的招生策略中心應提升至一級單位，又現在學習歷程多已電子化，聘有足夠的人力、設備等，可初步協助檢閱學生檢具的資料，並將分析結果送交學系，屆時學系再審查書面資料、執行面試。
洪逸文也談到，該案是連中學校長提供的推薦信都被質疑有問題，「不只走歪了，也自曝其短。」應該提升至學校的層級，整頓私立學校愈走愈偏的學檔亂象。
全中教理事長史美奐指，本次學生出問題的內容，並非經教師認證過的學習歷程，而是由學生自行整理的「多元表現」，不需認證，因此最大的問題在於學生未如實呈現，而這也是在宣導，學術上的任何作假都會引人質疑，千萬不能這麼做。
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 招不滿！私校備取也能放膽填 教授：經分發8、9成都會上榜
▪ 會考志願選填／雙北哪些高中有資優班？英語B++可填這間 報名日期、特殊考點一次看
▪ 理工男得知「台大中文系」全名喊酷 一票網友愣了：我也不知
▪ 雄中畢業歌揭曉！1爆紅神曲奪冠掀議 校友嗨了：學弟太有才
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言