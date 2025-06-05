學習歷程檔案造假難查核 教團籲廢除採計
大學申請入學爆出有學生因學習歷程檔案內容不實，遭多校取消錄取資格，引發討論，國教行動聯盟昨表示，學習歷程檔案缺乏查核，此事件絕非單一個案，教育部應廢除學習歷程採計，確保入學公平性與可信度。
近日有高中生透過申請入學管道，獲得多所大學醫學系正取資格，卻因學習歷程檔案內容不實，先後遭陽明交通大學、北醫大、中山醫等多校取消錄取資格。
實際上，與一○八課綱同步上路的學習歷程檔案，是大學申請入學的必採項目，其內容分為基本資料、修課紀錄、課程學習成果及多元表現等四大項目。然而學習歷程檔案實施以來爭議不斷，不僅有補教業者推出「民間大師班」開價五千元，協助學生整理資料、提供寫作建議等，甚至還有包套模組、代寫代做等亂象。
其中多元表現項目中，因可提交社團、志工服務、檢定證照等，也讓坊間出現高價營隊，多元入學宛如「多錢入學」，也導致弱勢生在這一項目的未提交率，遠高於一般生。
國教盟批評，學習歷程檔案實施以來屢次出包，公信力喪失，本次事件絕非特例。高中生上傳學習歷程檔案雖需經學校認證，但校方無需對不實的資料擔負任何法律責任。大學端審查時，時間倉促又無公權力，過往曾發生審查委員發現學生校內英文成績普通、還宣稱多益成績九九○分，在當時的情況下卻難有效查核。
國教盟強調，在南韓，學習歷程檔案的認證，高中端要負法律責任，在美國，大學入學審查常由全職專業的人員處理，然而國內配套卻完全付之闕如。
國教盟表示，早在去年五月廿七日，教育部長鄭英耀就於立法院承諾三個月內徹底檢討學習歷程檔案制度，時隔一年仍未公布報告。教育部應同步公布「台灣後期中等教育長期追蹤資料庫」的相關調查數據，以回應社會對制度透明度的期待。
台大電機系暨電子所特聘教授張耀文長期和多位學者專家則主張「學習歷程不宜綁考招」，質疑學習歷程檔案的建置，浪費公帑和勞民傷財，無法提升教育內涵，呼籲教育部廢止政策。
對此，教育部表示，學習歷程檔案是記錄學習表現、探索生涯，不是只有升學用途。大學若對學生的資料有疑慮，可透過面試或實作等其他甄試項目確認資料真實性。大學如發現資料有假借、冒用、偽變造或考試舞弊等，經查證屬實將取消錄取資格。
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