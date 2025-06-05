高中生學習歷程有誤已遭3校取消資格 中國醫大明天再決議

台中市一名私校高中生學測74級分，申請入學正取四校醫學系，後來因為學習歷程檔案被發現有誤，已遭陽明交通大學、臺北醫學大學、中山醫學大學取消錄取資格。中國醫藥大學招生委員會表示，明天（6日）將開會討論錄取資格。

這名學生在學習歷程檔案中，提及曾獲得最佳辯士，他自行在社群媒體公布，遭質疑並未獲得最佳辯士，他後來坦承為單場最佳辯士，誤植資料並向外界道歉，陸續遭三校取消錄取資格，他備取長庚大學醫學系，校方表示，已將審議結果告知甄選會與該生，不對外公布結果。

中國醫藥大學認定該生已違反招生規定，若依相關規定，將取消其錄取資格，但校方並未公告正式結果。中國醫大傍晚表示，外界認為本校已決定取消該生錄取資格，顯與事實有出入。

中國醫大表示，校方為求慎重，連日來已彙整相關資料，避免影響考生權益；中國醫大招生委員會六日將開會審查該生錄取考資格，將依循教育部「大學招生委員會聯合會大學申請入學招生規定」辦理。 台中私校楊姓高中升學習歷程檔案有誤，陸續遭3所錄取大學取消資格。中國醫大傍晚表示，6日將開會審查該生錄取資格。圖／中國醫大提供

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