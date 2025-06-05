爆造假「最佳辯士」！高中生遭多校取消資格…醫師父取消門診聲明曝

台中一名高中生獲5所大學醫學系正、備取資格，卻被爆學習歷程造假，已有學校取消他資格。高中生父親在豐原區開診所，診所今天傍晚正常看診，候診人數多，大門貼告示，表明身為父親，關懷孩子的身心健康，是此刻最重要的任務，呼籲外界勿打擾。

高中生的父親在豐原地區開診所，評價好，今天傍晚診所外有多位候診患者，診所大門貼聲明，內容寫「為維護門診秩序與病人權益，本診所不接受訪問或採訪行為」；學生父親表示，身為父親，關懷孩子的身心健康，是此刻最重要的任務。

聲明強調，若於診所內妨礙看診行為，已涉及違反醫療法，診所會依法報警處理。

台中一名高中生獲得5所大學醫學系正、備取資格，被爆學習歷程造假，他父親開在豐原區的診所，今天傍晚有多名患者候診，診所大門貼告示籲外界勿擾。記者游振昇／攝影

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