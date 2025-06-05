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學習歷程爭議 中市府教育局強化宣導誠信原則

中央社／ 台中5日電

台中市1名私立高中生學習歷程檔案遭指造假，陸續遭4校取消錄取資格。台中市政府教育局今天表示，持續加強宣導，請學校輔導學生於升學過程中應秉持誠信原則。

教育局長蔣偉民告訴中央社記者，學習歷程檔案基本資料、修課、學習表現與多元表現等，有些由學生填寫，學校雖僅負責查核校內相關資料，但校外部分要教學生加強核實與嚴整性。

他說，教育局定期說明宣導學習歷程填寫，引用實際案例，將持續加強宣導相關觀念，並請學校於輔導學生升學過程中，應秉持誠信原則，善盡輔導與教育責任，引導學生如實記錄展現多元能力。

台中女子高級中等學校校長洪幼齡告訴中央社記者，一直向學生強調，學習歷程必須真實，且過程中學到的東西更重要，得獎成果不能無中生有。這個案例也教育學子，要在網路公開個人檔案，就要禁得起社會檢視。

至於正確使用網路觀念，洪幼齡說，很多學生常在網路不經意發言或轉貼而引發爭議，網路時代除要保護自己，發言或轉貼訊息時也應學習尊重與確認來源出處。

這名高中生日前在社群平台分享，錄取國立陽明交通大學醫學系，而學習歷程檔案提到曾參加高中菁英盃辯論比賽獲「最佳辯士」，但遭網友質疑只是其中1場比賽「優秀辯士」；陽明交大、台北醫學大學、中國醫藥大學及中山醫學大學已取消這名學生錄取資格。

網路 檔案 中山醫學大學

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