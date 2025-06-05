高中生學習歷程爆造假 中國醫、中山醫取消錄取

台中市1名高中生學習歷程遭爆造假，繼昨天遭陽明交大醫學系及台北醫學大學醫學系取消錄取資格後，今天中國醫藥大學醫學系及中山醫學大學醫學系也決議取消錄取資格。

日前1名高中生在社群平台分享，自己錄取陽明交大醫學系，而學習歷程檔案提到曾參加高中菁英盃辯論比賽，獲得「最佳辯士」榮譽。但遭網友質疑，這名學生並非當年菁英盃最佳辯士，只是其中一場比賽的「優秀辯士」。

由於這名高中生遭質疑學習歷程被爆涉造假，陽明交大及北醫大昨天宣布取消其錄取資格。

這名學生還同時錄取中國醫大醫學系及中山醫大醫學系，兩校今天也表示，取消這名學生錄取資格。

中國醫大及中山醫大表示，經校方招生委員會開會決議，依照教育部「大學招生委員會聯合會大學申請入學招生規定」第12條規定辦理，取消錄取資格。

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