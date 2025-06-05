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74級高中生學習歷程造假！備取長庚醫學系校方說法曝光
一名學測74級分高中生申請入學正取多間大學醫學系，但被發現其學習歷程檔案誤植「最佳辯士」頭銜遭檢舉，引發熱議。該生正取陽明交大、北醫、中國醫及中山醫皆遭取消錄取資格，另備取長庚醫學系，長庚大學今表示研議結果已發函甄選會及考生，不對外公布。
該名高中生申請入學正取陽明交大、中國醫、中山醫、台北醫等4校醫學系，另備取長庚大學醫學系。事後他在社群平台分享自己的學習歷程檔案，其中提到高中曾參加某菁英盃辯論比賽，獲「最佳辯士」榮譽，卻遭網友質疑該生未獲得最佳辯士，僅是當年其中一輪比賽的優秀辯士。
對此陽明交大、北醫大昨召開招生委員會，認定學生檢具的資料陳述與事實不符，撤銷該生正取資格。中山醫藥大學及中國醫藥大學今也決議依規定辦理不錄取。
由於該生另有備取長庚大學醫學系，長庚大學昨亦緊急召開招生委員會，研議是否撤銷錄取資格，校方今表示最後結果已正式發函給甄選會及考生，不對外說明決議內容。
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