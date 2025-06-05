高中生學習歷程造假 中山醫：依規定不錄取

一名學測74級分高中生申請入學正取多間大學醫學系，但被發現其學習歷程檔案誤植「最佳辯士」頭銜遭檢舉，昨遭陽明交大、北醫大撤銷該生正取資格。中山醫學大學今表示「依規定不錄取」。中國醫學大學則表示，該生已違反招生簡章內容，校方「依規定辦理」。

據了解，該生正取陽明交大、中國醫、中山醫、台北醫等四校醫學系，另備取長庚大學醫學系。該生也在社群平台Threads上分享自己的學習歷程檔案，其中提到高中曾參加某菁英盃辯論比賽，獲「最佳辯士」榮譽，卻遭網友質疑該生未獲得最佳辯士，僅是當年其中一輪比賽的優秀辯士。

陽明交大、北醫大昨召開招生委員會，認定學生檢具的資料陳述與事實不符，拍板撤銷該生正取資格。中山醫學大學今開會決議「依規定辦理不錄取」。

中國醫學大學今表示，該校的招生委員會昨晚緊急開會討論，該生已違反招生簡章內容，決定「依規定辦理」，昨晚會議內容仍待該校校長簽核生效。

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