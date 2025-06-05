網傳老師涉指使高中生學習歷程造假 學校澄清了

一名學測74級分高中生申請入學正取多間大學醫學系，但被發現其學習歷程檔案誤植「最佳辯士」頭銜遭檢舉，陽明交大、北醫大撤銷該生正取資格。不過，網傳該生的學習歷程是學校老師涉嫌指使造假。對此，校方澄清，該生詢問學校多位老師建議，可能溝通理解上有落差，但老師絕對沒有指使學生這樣做。

據了解，該生正取陽明交大、中國醫、中山醫、台北醫等四校醫學系，另備取長庚大學醫學系。該生也在社群平台Threads上分享自己的學習歷程檔案，其中提到高中曾參加某菁英盃辯論比賽，獲「最佳辯士」榮譽，卻遭網友質疑該生未獲得最佳辯士，僅是當年其中一輪比賽的優秀辯士。

陽明交大、北醫大昨召開招生委員會，認定學生檢具的資料陳述與事實不符，拍板撤銷該生正取資格。未料，網路最近傳出該生學習歷程檔案誤植「最佳辯士」頭銜，竟是老師涉嫌指使學生造假，學生聽從老師建議，導致學生資格被取消。

校方指出，學習歷程檔案呈現方式多元，不需要老師認證，且學生認識的老師很多，在準備備審資料時，諮詢很多老師意見，可能是師生間溝通理解上的落差，學生最後把老師各方面建議轉化為學習歷程，老師絕對沒有指使學生造假。

據了解，事件爆發後，該生僅周一到學校上課，周二起開始請假迄今。校方表示，持續積極關心孩子的心理狀況，並陪伴及全力提供協助。

疑為事件高中生澄清是老師交代。圖／截取自網路

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